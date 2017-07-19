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Beşiktaş Transfer Haberleri 19 Temmuz 2017 - Beşiktaş Mangala'yı bitiriyor

Beşiktaş'ta gündem Mangala, Negredo, Yusuf ve Lens!

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 09:30:21

  • 1 Beşiktaş'ta gündem Mangala, Negredo, Yusuf ve Lens!
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    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Marcelo’nun yerini Eliaquim Mangala ile doldurmayı çok istiyor... 

  • 2 Beşiktaş'ta gündem Mangala, Negredo, Yusuf ve Lens!
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    Siyah-Beyazlılar, Fransız stoperin kiralanması için Manchester City Kulübü ile el sıkışırken, transferin 48 saat içinde açıklanacağı iddia edildi.

  • 3 Beşiktaş'ta gündem Mangala, Negredo, Yusuf ve Lens!
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    Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Pepe transferiyle defansı sağlama alan ancak Marcelo’nun ayrılmasından sonra bu bölgeye yeni bir transfer yapma zorunluluğu doğan Beşiktaş’ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor...

  • 4 Beşiktaş'ta gündem Mangala, Negredo, Yusuf ve Lens!
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    Siyah-Beyazlılar’ın geçtiğimiz sezon Valencia’da kiralık oynayan, bonservisi Manchester City’de olan Eliaquim Mangala için yeniden harekete geçtiği ortaya çıktı...

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  • 5 Beşiktaş'ta gündem Mangala, Negredo, Yusuf ve Lens!
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    Teknik direktör Şenol Güneş’in önceliği forvet transferi olmasına karşın başkan Fikret Orman ve yöneticilerin, Mangala transferini bitirmekte kararlı olduğu öğrenilirken, Fransa basını da transfere yoğun ilgi gösteriyor.

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