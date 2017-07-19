FUTBOL
Beşiktaş Transfer Haberleri 19 Temmuz 2017 - Beşiktaş Mangala'yı bitiriyor
Beşiktaş'ta gündem Mangala, Negredo, Yusuf ve Lens!
19 Temmuz 2017 Çarşamba, 09:30:21 | Güncelleme: 09:50:11
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Marcelo’nun yerini Eliaquim Mangala ile doldurmayı çok istiyor...
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Siyah-Beyazlılar, Fransız stoperin kiralanması için Manchester City Kulübü ile el sıkışırken, transferin 48 saat içinde açıklanacağı iddia edildi.
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Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Pepe transferiyle defansı sağlama alan ancak Marcelo’nun ayrılmasından sonra bu bölgeye yeni bir transfer yapma zorunluluğu doğan Beşiktaş’ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor...
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Siyah-Beyazlılar’ın geçtiğimiz sezon Valencia’da kiralık oynayan, bonservisi Manchester City’de olan Eliaquim Mangala için yeniden harekete geçtiği ortaya çıktı...
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Teknik direktör Şenol Güneş’in önceliği forvet transferi olmasına karşın başkan Fikret Orman ve yöneticilerin, Mangala transferini bitirmekte kararlı olduğu öğrenilirken, Fransa basını da transfere yoğun ilgi gösteriyor.
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Dün çıkan haberlerde “Pepe’yi PSG’nin elinden kapan Beşiktaş, şimdi de Mangala’yı kapıyor. Oyuncu ile 2.8 milyon Euro’ya anlaşan Kartal’ın 48 saat içinde transferi bitirmesi bekleniyor” yönünde yorumlar yapıldı.
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FORVETE İLK ADAY ALVARO NEGREDO
Defans hattını Pepe-Mangala ikilisi ile kurmak isteyen Beşiktaş’ın, golcü transferi çalışmaları da sürüyor.
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Gignac için kulübünden veto yiyen, Aboubakar ve Babacar için yapılan görüşmelerden de şu ana kadar istediğini alamayan Siyah-Beyazlılar, Alvaro Negredo için ciddi şekilde nabız yokluyor...
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Premier Lig’den Championship’e düşen Middlesbrough’da forma giyen 32 yaşındaki golcü oyuncu için girişimler devam ediyor.
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HEM YUSUF HEM LENS!
Kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş’ta bu konuda da çalışmalar devam ediyor...
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Yusuf Erdoğan için Trabzonspor ile anlaşmanın eşiğine gelen Siyah-Beyazlılar, Sunderland’in gözden çıkardığı, geçen sezon Fenerbahçe’de kiralık oynayan Jeremain Lens’i de istiyor...
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Hollandalı futbolcuyu kiralamayı düşünen Kartal’ın, her iki ismi de transfer edebileceği belirtildi.