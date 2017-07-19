Burak Yılmaz'dan Trabzonspor'a mesaj var - Burak Yılmaz Trabzon'a geliyor mu?

Gazete Habertürk'ün Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Trabzonspor'da Burak Yılmaz harekatı tam gaz devam ederken golcü oyuncudan da önemli mesajlar geldi.

Fırtına’yla geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına varan ‘Kral’, başkan Muharrem Usta ile yaptığı görüşmede Trabzonspor’da çok güzel günlerinin geçtiğini belirterek “Seve seve gelirim ama sadece benim evet demem yetmiyor. Trabzonspor’u hiç ama hiç unutmadım. Çok güzel günlerim geçti, çok goller attım. Alkışlandım, şampiyon olduk, Türkiye Kupası’nı kazandık, Süper Kupa’yı da kazandık. Şampiyonlar Ligi’nde sadece bir golle üst tura çıkma hakkını kaybettik. Şimdi geri dönüş için yine varım. Fakat kulübümle de bonservis sorununu çözmeniz gerekiyor” dedi.

"AKYAZI’DAN TARİHE GEÇMEK İSTİYORUM"

Burak, Karadeniz ekibinin yeni stadındaki atmosferden de çok etkilendiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Akyazı Stadı’na geldiğimde tüylerim diken diken olmuştu. Taraftarlarımızın bana büyük ilgi gösterdiler, gözlerim yaşardı ve eski günler aklıma geldi. Akyazı Stadı’nda da tarihe geçmek istiyorum.”