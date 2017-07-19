Toulouse, Trabzonspor'dan Carl Medjani’yi istedi

Menajerler aracılığıyla gelen teklif Bordo-Mavili kulübe iletilirken Cezayirli savunmacının da teknik direktör Ersun Yanal’ın onay vermesi halinde Fransız kulübüne gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Öte yandan başkan Muharrem Usta ve kurmaylarının Şilili savunma oyuncusu Gray Medel’in kadroya katılması halinde Medjani’ye izin vereceği belirtildi.
SLOVAKYA KAMPI BAŞLIYOR
Macaristan'da 15 gün süren yurt dışı 1. etap kamp çalışmalarını tamamlayan Trabzonspor’da futbolculara verilen 2 gün izin bugün sona erecek. Bordo-Mavililer 2. etap çalışmaları için ilk kamp yerine 160 kilometre uzaklıktaki Slovakya’nın başkenti Bratislava’nın Samorin kasabasında toplanacak. Fırtına, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla kamptaki ilk çalışmasını gerçekleştirecek.