Ankaragücü Sercan Kaya ön sözleşme imzaladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Mehmet Yiğiner ile Beştepe Tesisleri'nde görüştükten sonra ön sözleşmeye imza atan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Sercan Kaya, MKE Ankaragücü forması giyecek olmasından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, ''Büyük bir camiaya geldim. İnşallah takım arkadaşlarımızla birlikte Ankaragücü'nü hep birlikte hak ettiği yere taşıyacağız.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Yiğiner de Sercan Kaya ile kadrolarının daha da güçlendiğini belirterek, "Zirveyi hedefleyen yarışmacı bir takım kurmak için çalışıyoruz. Hocamızın raporu doğrultusunda ihtiyaç duyulan mevkilere yönelik transferlerimiz devam ediyor. Sercan Kaya beğendiğimiz bir oyuncu, takımımıza katkı yapacağına inanıyoruz. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun." şeklinde görüşlerini aktardı.

Geçen sezonu Adana Demirspor'da geçiren Sercan Kaya, TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi verme hedefiyle transfer çalışmalarına devam eden başkent ekibinin onuncu ön protokol yaptığı futbolcu oldu.

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