Fenerbahçe Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hazırlık maçı ne zaman?

Fenerbahçe, İsviçre kampındaki son hazırlık maçında Fransa şampiyonu Monaco ile karşı karşıya gelecek. Alpler Futbol Festivali’nde sahne aldığı 3 karşılaşmada 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Fenerbahçe, Fransız ekibiyle yapacağı mücadeleden galibiyetler ayrılarak kampı mutlu tamamlamak istiyor. Peki, Fenerbaçe - Monaco hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE - MONACO HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

2'nci kamp dönemini İsviçre'nin Lozan şehrinde sürdüren Fenerbahçe, son hazırlık maçında Fransa'nın Monaco takımıyla karşılaşacak. Fenerbahçe - Monaco hazırlık maçı 19 Temmuz Çarşamba günü TSİ 20.00’de başlayacak ve D Smart'ın Smart Spor kanalından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE DİĞER HAZIRLIK MAÇLARINI KAYBETTİ

Fenerbahçe, İsviçre'de sürdürdüğü hazırlık kampı kapsamında 17 Temmuz'da La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, Athletic Bilbao maçına Kameni, Şener, Kjaer, Neustadter, İsmail, Ozan, Josef, Dirar, Aatif, Stoch, Ahmethan ilk 11'ini sürdü. Sarı-Lacivertli takım bu karşılaşmadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı.

Fenerbahçe, bu sezon daha önce yaptığı 3 hazırlık maçını kaybetmişti.



Juventus Bükreş'e 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Sporting Lizbon'a 2-1, Marsilya'ya da 1-0 yenilmişti.



Sarı-lacivertliler, yeni sezonun ilk resmi maçına ise 27 Temmuz 2017 tarihinde UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk sınavında çıkacak.

FENERBAHÇE ÇALIŞMALARINA AKŞAM ANTRENMANIYLA DEVAM ETTİ

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre'nin Lozan kentinde kamp yapan Fenerbahçe, çalışmalarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Athletic Bilbao maçında görev alan oyuncuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı, idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı belirtildi.

Sarı-lacivertli futbolcular Fernandao, Mehmet Ekici, Skrtel ve Ahmethan Köse'nin takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

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