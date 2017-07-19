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Akhisar Belediyespor, Helder Barbosa
FUTBOL

Akhisar Belediyespor, Helder Barbosa'yı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor, Portekizli hücum oyuncusu Helder Barbosa'yı transfer etti

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 12:20:04 Güncelleme: 12:23:48

Akhisar Belediyespor'dan yapılan yazılı açıklamada, Barbosa ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbola Portekiz'in Porto takımında başlayan 30 yaşındaki Barbosa, ülkesinde Coimbra, Trofense, Vitoria Setubal ve Braga takımlarının yanı sıra İspanya'da Almeria, Yunanistan'da AEK ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden El Wasl ekiplerinde forma giydi.

Tecrübeli sol kanat oyuncusu Porto ile 2 kez lig şampiyonluğunu yanı sıra Portekiz 17 Yaş Altı Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.

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