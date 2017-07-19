Premier Lig'in efsanesi Wenger 

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın Fransız çalıştırıcısı Arsene Wenger, şampiyonluk özlemini dindirme konusunda son yıllarda eleştirilere hedef olsa da yakaladığı istikrarla dikkati çekiyor.

Wenger, son olarak Manchester United'ın efsanesi Sir Alex Ferguson'ın 7 bin 582 günlük rekorunu geride bırakarak Premier Lig döneminin en uzun süre görev alan teknik direktörü oldu.

Kuzey Londra temsilcisindeki görevine 1996'da başlayan Wenger, 1992'den bu yana Premier Lig adıyla oynanan ligde takımının başında çıktığı 790 maçta 457 galibiyet yaşadı. Wenger'in ekibi, bu maçlarda 193 beraberlik ve 140 mağlubiyet aldı.

Son yıllarda Arsenal'da geleceği tartışma konusu olan Wenger, buna karşın Londra ekibini ulaştırdığı seviye, transfer politikası ve oyun felsefesi gibi birçok konudaki tutumuyla İngiliz futbolunda derin izler bırakmayı başardı.

İlk şampiyonluk 1997-1998 sezonunda

Patrick Vieira, Dennis Bergkamp, Thierry Henry gibi efsane futbolcularının yer aldığı kadrosuyla Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United'a rağmen Premier Lig'de ilk şampiyonluk turunu 1997-1998 sezonunda atan 67 yaşındaki Wenger, diğer şampiyonluklarını 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında elde etti.

Arsenal'da 2005'e kadar 4 kez de Federasyon Kupası'nı müzesine götürerek taraftarlarını mutlu etmeyi başaran deneyimli teknik adam, 9 yıl sürecek kupasız bir döneme girdi. Özlemini 2014'te yine Federasyon Kupası ile gideren başkent temsilcisi, 2015 ve 2017'de de Wembley Stadı'nda tur atan taraf oldu ve 7'nci defa bu sevinci yaşadı.

Wenger yönetimindeki Arsenal, 1998, 1999, 2002, 2004, 2014 ve 2015'te de lig şampiyonu ile Federasyon Kupası'nı alan takımları karşı karşıya getiren Community Shield'i kazandı.

İlk 10 yıl daha başarılı

Premier Lig'i kazanan ilk yabancı çalıştırıcı unvanını taşıyan deneyimli teknik adamın 21 yıllık Arsenal kariyerinde, ilk 10 senesi galibiyet ve kupa sayısı bakımından daha verimli geçti.

Wenger, 1996-2006 yıllarında takımıyla 11 kupa kazandı. Fransız teknik adamın ikinci 10 yıllık döneminde ise kupa sayısı Manchester United'ın yanı sıra Chelsea ve Manchester City başta olmak üzere transfere büyük bütçeler ayıran diğer takımların da yarışa katılmasıyla 5'e düştü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19 kez mücadele etti

Arsene Wenger'in takımı, 19 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı gösterdi.

Yeni sezon için vize alamadığı Şampiyonlar Ligi'ne geçen 7 yılda son 16 turunda veda eden Londra ekibi, 2005-2006 sezonunda finale kadar yükseldi. Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan ve 1-0 öne geçtiği final maçında son 15 dakikada yediği gollerle Barcelona'ya 2-1 yenilen Arsenal, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kaçırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde 1999-2000 sezonunda Barcelona ile Fiorentina'nın ardından grupta üçüncü olarak yoluna UEFA Kupası'nda devam eden ve finale kadar yükselen Arsenal, kupanın sahibi olmak için Galatasaray'ın karşısına çıktı. Normal ve uzatma süresi golsüz sona eren maçta sarı-kırmızılı ekip, penaltı atışlarında rakibine 4-1 üstünlük sağlayarak tarihinin ilk Avrupa kupasına uzandı.

Kariyerine Fransa'da başladı

Wenger, teknik direktörlük kariyerine 1984'te Fransa'nın Nancy takımında başladı.

Üç yıl Nancy'de görev alan deneyimli teknik adam, daha sonra Monaco'nun başına geçti. 1987-1994 yıllarında Monaco'yu çalıştıran Arsene Wenger, 1995-1996 sezonunda Japonya'nın Nagoya Grampus ekibinde görev yaptıktan sonra Arsenal ile anlaştı.