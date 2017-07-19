Batshuayi Fenerbahçe'yi reddetti - Fenerbahçe transfer haberleri

France Football'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Chelsea’nin Belçikalı golcüsü Batshuayi'ye yıllık 4 milyon euro önerdi. Ancak Batshuayi, Chelsea'de kalmak istediği için teklife olumsuz yanıt verdi.

Diego Costa'nın Chelsea'den ayrılacak olması nedeniyle daha fazla forma şansı bulacağını düşünen Batshuayi'nin bu nedenle teklife olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.

Batshuayi ile Marsilya, West Ham United ve Monaco da ilgileniyor.

Belçikalı futbolcu geçen sezon İngiltere Premier Lig'de sadece 1'i ilk 11'de olmak üzere 20 maçta görev almış ve 5 gole imza atmıştı.