Malaga Cenk Gönen'le 3 yıllık sözleşme imzaladı

İspanyol ekibi, tecrübeli kaleciyle anlaşmaya vardığını resmen duyurdu.
Malaga'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Cenk Gönen ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
CENK GÖNEN KİMDİR?
DOĞUM TARİHİ: 21 Şubat 1988 (29 yaşında)
DOĞDUĞU İL: İzmir / Türkiye
BOYU: 1,90 m
UYRUĞU: Türkiye
MEVKİ: Kaleci
AYAK: Sağ ayak
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 650 bin €
SON SEZON İSTATİSTİKLERİ: 8 maç - Yenilen gol: 12
OYNADIĞI TAKIMLAR: Göztepe, Denizlispor, Altay, Beşiktaş, Galatasaray
- Malaga
- Cenk Gönen
- galatasaray
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