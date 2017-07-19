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Cenk Gönen, Malaga
FUTBOL

Malaga Cenk Gönen'le 3 yıllık sözleşme imzaladı

La Liga ekiplerinden Malaga, Galatasaray'dan Cenk Gönen'i transfer ettiğini duyurdu

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 16:15:45 Güncelleme: 16:20:37

İspanyol ekibi, tecrübeli kaleciyle anlaşmaya vardığını resmen duyurdu.

Malaga'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Cenk Gönen ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

CENK GÖNEN KİMDİR?
DOĞUM TARİHİ: 21 Şubat 1988 (29 yaşında)
DOĞDUĞU İL: İzmir / Türkiye
BOYU: 1,90 m
UYRUĞU: Türkiye
MEVKİ: Kaleci
AYAK: Sağ ayak
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ: 650 bin €
SON SEZON İSTATİSTİKLERİ: 8 maç - Yenilen gol: 12
OYNADIĞI TAKIMLAR: Göztepe, Denizlispor, Altay, Beşiktaş, Galatasaray

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