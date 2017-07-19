Galatasaray, Mert Günok'u transfer ediyor

Transfere hızlı bir giriş yapan Galatasaray, daha önce Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Maicon ve Mariano'yu transfer etmişti. Cenk Gönen'in Malaga'yla 3 yıllık sözleşme imzalamasıyla birlikte yerli kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, son olarak Bursaspor forması giyen Mert Günok'u gündemine aldı.

ASpor'un haberine göre geçen sezon Bursaspor'da forma giyen Fenerbahçeli Mert Günok'la anlaşma sağladı.

Geçen sezon ligde forma şansı bulamayan Mert, Türkiye Kupası'nda 7 karşılaşmada oynamıştı.

galatasaray

mert günok

transfer