ÖNE ÇIKANLAR
Mert Günok, Galatasaray, transfer
FUTBOL

Galatasaray, Mert Günok'u transfer ediyor

Cenk Gönen'in Malaga'ya transfer olmasının ardından yerli kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, eski Fenerbahçeli Mert Günok'la anlaşma noktasına geldi

19 Temmuz 2017 Çarşamba, 16:49:20 Güncelleme: 17:50:14

Transfere hızlı bir giriş yapan Galatasaray, daha önce Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Maicon ve Mariano'yu transfer etmişti. Cenk Gönen'in Malaga'yla 3 yıllık sözleşme imzalamasıyla birlikte yerli kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, son olarak Bursaspor forması giyen Mert Günok'u gündemine aldı.

ASpor'un haberine göre geçen sezon Bursaspor'da forma giyen Fenerbahçeli Mert Günok'la anlaşma sağladı.

Geçen sezon ligde forma şansı bulamayan Mert, Türkiye Kupası'nda 7 karşılaşmada oynamıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER