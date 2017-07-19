Şenol Güneş: "Eksiklerimiz olduğunu bir kez daha gördük"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Almanya temsilcisi Schalke 04e 3-2 mağlup oldukları maçta savunmada çok hata yaptıklarını söyledi.



Güneş, Zhuhai Sports Centerda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hava koşullarına değinerek, "Saha koşullarından çok hava koşulları tempoyu engelledi. Denk giden oyunda savunma anlayışında gereksiz pozisyonlar verdik. Savunma anlamında çok işimiz var. Böyle temposu düşük bir maçta gol yememek gerekirdi. Yediğimiz gollerde eksiklerimiz olduğunu gördük." dedi.



Uzun bir seyahatin ardından hazırlık maçına çıktıklarını vurgulayan Güneş, "Nemli havada, sezon başı olmasına rağmen oyuncular ellerinden gelen gayreti gösterdi. Futbol adına ölçü değil, üzerine çok şey koymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Takımın attığı ikinci golün ardından Oğuzhan Özyakupun sakatlandığına dikkati çeken Şenol Güneş, kenarda bekleyen Pedro Francoyu kurallardan dolayı oyuna alamadığını aktararak, şunları kaydetti:



"Kural öyleyse öyledir ama takımları eksik bırakmamak lazım. Futbolcu sağlığını tehlikeye atmamak lazım. O zaman niye su molası veriyorsun. Oğuzhana darbe geldi. Devam etmesi risk olabilirdi. Uzun bir seyahat de var. O yüzden oyundan aldım."



Çinli futbolseverlerin maça ilgisine değinen Güneş, "Burada olmaları sevindirici. Son yıllarda futbolu daha çok ön plana çıkarmaya çalıştılar. Böyle bir havada iki yabancı takımı izlemek adına güzel. Futbola ilgileri var. Kendi ligleri oynanıyor, buna rağmen hazırlık maçına gelmeleri sevindirici." diyerek sözlerini tamamladı.

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