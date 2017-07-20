Galatasaray Östersunds maçına 2. Neuchatel Xamax zaferi yaşatmak için çıkıyor

Büyük umutlarla girdiği yeni sezonun ilk resmi maçında Östersunds’a 2-0 yenilerek Avrupa Ligi’nde turu ateşe atan Aslan, zayıf rakibiyle rövanşı bugün oynayacak. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre TT Stadı’nda 20.30’da ağırlayacağı Vikingler’e ‘Gerçek Galatasaray’ı' göstermek isteyen Sarı-Kırmızılılar, taraftarının da desteğiyle bir üst tura yükselmek için 90 dakika boyunca saldıracak.

1988-89 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası’nda Neuchatel Xamax’a ilk maçı 3-0 kaybettikten sonra 5-0’lık tarihi bir zaferle tur atlayan Cimbom, Östersunds’a da aynı tarifeyi uygulamak için savaşacak. Avrupa kupalarında 2 ve üzeri farkla mağlup olmasına rağmen tur atlamayı başaran tek Türk takımı olarak dikkat çeken Galatasaray, taraftarına bayram yaşatmaya çalışacak.

NASIL TURLARIZ?

Galatasaray ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Östersunds karşısında turu geçmek için en az 3 farklı kazanmak zorunda. Karşılaşma, Aslan’ın 2-0 üstünlüğüyle biterse uzatma bölümüne geçilecek. Burada da eşitlik bozulmazsa turu geçeni seri penaltı atışları belirleyecek.

YASİN İÇİN ÖZEL KRAMPON!

Östersunds ile oynanan ilk maçta sağ ayak serçe parmağı kırılan Yasin Öztekin’in özel krampon ve iğne ile bugün sahada olacağı bildirildi. Tecrübeli oyuncu, dün kritik mücadele öncesi yapılan son idmanda da takımla birlikte çalıştı.

MARIANO KADRODA YOK

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde İspanyol ekibi Sevilla’dan renklerine bağladığı Mariano, Östersunds’a karşı forma giyemeyecek.

İlk maç öncesi uEFA’ya isim listesi veren Sarı-Kırmızılılar, bu tarihten sonra transfer ettiği Brezilyalı sağ bekten bugünkü maçta faydalanamayacak.