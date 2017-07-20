ÖNE ÇIKANLAR
Trabzonspor Medical Park
FUTBOL

Trabzonspor Medical Park, Brady Heslip'i transfer etti

Trabzonspor Medical Park, Kanadalı oyun kurucu Brady Heslip'i transfer ederken Ozan Anton Odabaşı'nın sözleşmesini yeniledi

20 Temmuz 2017 Perşembe, 11:22:03 Güncelleme: 11:32:39

Kanadalı basketbolcu Heslip'i kadrosuna katan bordo-mavililer, Ozan Anton Odabaşı'nın sözleşmesini uzattı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor Medical Park, Kanadalı oyuncu Brady Heslip'i transfer ederken, Ozan Anton Odabaşı'nın mukavelesini uzattı.

Bordo-mavililerde basın sözcüsü Alpaslan Beşli, yaptığı yazılı açıklamada, sezon öncesi transfer çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

 

Kanada Milli Takımı'nın oyun kurucusu, 27 yaşında ve 1,88 metre boyundaki Brady Heslip ile sözleşme imzaladıklarını vurgulayan Beşli, geçen sezon kadrolarında bulunan Türk asıllı Finlandiya Milli Takımı oyuncusu, uzun forvet, 21 yaşındaki Ozan Anton Odabaşı'nın mukavelesini de 1 yıl uzattıklarını ifade etti. Beşli, iki oyuncuya da başarılar diledi.

  • Trabzonspor Medical Park
  • Basketbol
  • Brady Heslip
  • Ozan Anton Odabaşı
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER