İnegölspor altyapı antrenörü Özgür Şahin, futbolcu ailesinden dayak yiyince istifa etti

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından İnegölspor altyapısında istifa depremi yaşandı. İHA'da yer alan habere göre İnegölspor U19 Yaş Grubu sorumlusu Özgür Şahin, profesyonel takıma yükselmesi için olumlu görüş bildirmediği bir oyuncunun ailesi tarafından darp edilince tepki olarak istifa etti. Şahin'in bu kararını altyapı koordiantörü İrfan Kapdan, altyapı antrenörleri Celalettin Barut, Murat Yakşi, Selahattin Esen, Eyüp Efe, Caner Taban ve İlker Işıldak da izledi.

ŞİDDETE ORTAK TEPKİ!

Özgür Şahin ile birlikte istifa diğer antrönörler düzenledikleri basın toplantısında sporda şiddete tepki gösterdi. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Demiral, basın mensuplarına "Burada toplanmamızın sebebi, Özgür hocamıza yapılan çirkin saldırıyı kınamak ve siz değerli basın mensupları aracılığı ile bu olayı İnegöl futbol camiasının bilgisine sunmaktır. Sporun temel felsefesi olan dostluk, barış ve kardeşlikten uzak bu davranışların futbol camialarında görülmesi bizleri derinden üzmüştür. Antrenörler olarak hiçbir veliye 'Senin oğlun futbolcu olacak' sözünü kullanmadık, kullanmamaya devam edeceğiz. Maalesef birçok veli çocuklarının gelecekle ilgili planlarını yaparken, futbolu okul eğitiminin dahi önüne koyarak çocuklarımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Velilerimizi bu yönden daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu yapılan saldırı sadece Özgür Şahin hocamıza yapılmış bir saldırı değildir. İnegöl'de antrenörlük mesleğini icra etmeye çalışanlara yapılmış bir saldırıdır. Antrenörler olarak yapılan fiziki müdahaleyi asla kabul etmeyeceğimizi belirtiyor ve takdiri siz değerli İnegöl halkına bırakıyoruz" dedi.

İstifa eden Özgür Şahin ise, "Bir müessif olay yaşandı. Olaya karışan şahıslar gelip özür dilediler. Bütün antrenör arkadaşlarımız sağ olsun, arayıp destek oldu. Yıllarca küs olduğum hocalarım da bu akşam bana destek verdiler. 15 senedir İnegölspor'dayım. Ne görev verilirse verilsin yaptık, görevden kaçmadık. Bu olay sonucunda kimseye kırgınlığım yok ama bir tepki vermem gerektiğine inanıyorum. Benden sonra orada çalışacak olan arkadaşlar bu duruma maruz kalmasınlar. Biz bu durumu hak edecek şeyler yapmadık. Zengin çocuklarının kayırıldığı gibi safsatalar dolaşıp durdu. Adaletli olduğumuzu herkes biliyor. Çalıştığım arkadaşlarımın büyük kısmı destek adına benim yanımda oldular. İnegölspor'da yapmış olduğum hizmetlerin sonuna geldim. Görevimi alnımın akıyla bırakıyorum. Benimle birlikte mesai arkadaşlarım da görevi bırakıyorlar. İnegölspor'un zor durumda kalmasını istemiyoruz. İki hafta sürecek olan yaz spor okulumuz var. İnegölspor bu işten zarar görmeyecektir. Bir daha böyle olaylar yaşanmaması adına bu tepkiyi veriyoruz. İnegölspor'da antrenörlük hayatım son bulmuştur" diye konuştu.

İnagölspor

Özgür Şahin