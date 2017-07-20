Ronaldo 4. kez baba oluyor

Geçtiğimiz ay taşıyıcı anneden dünyaya gelen ikiz bebekleri Eva ve Mateo’nun ardından Real Madrid’li futbolcu Cristiano Ronaldo tekrar baba olmaya hazırlanıyor.

32 yaşındaki Portekizli yıldız, İspanyol gazetesi El Mundo’ya verdiği röportajda sevgilisi Georgina Rodriguez’in hamile olduğu haberlerini doğruladı. Ünlü dansçı ve model Georgina Rodriguez’in göbeğinin şişkin oluşu haberlere konu oluyor, hamile olduğu söylentileri dillendiriliyordu. Üç çocuk babası olan futbolcu, taşıyıcı anneden dünyaya gelen yeni doğan ikizleri için “Çok değerliler” açıklamasını yaptı.

Bebek bezi değiştirme yeteneğinin sorulması üzerineyse, gülümseyerek “Çok düzgün bez değiştiremiyorum, ama deniyorum” cevabını verdi. Ronaldo ve Rodriguez çiftinin ilk olarak 2016 yazında bir mağazada tanıştığı biliniyor. İlişkilerini uzun süre saklı tutan çift, ilk olarak, 22 yaşındaki dansçı ve modelin, Ocak 2016’da FIFA Futbol Ödülleri’nde sevgilisini desteklemesi ve Ronaldo’nun 6 yaşındaki oğlu Cristiano Junior’la poz vermesiyle gündeme gelmişti.

Birlikte ilk çocuklarını bekleyen çift çok mutlu olduklarını dile getirdi. Daha önce vergi suçlamasıyla gündeme gelen Ronaldo’nun Cristiano Junior, Eva ve Mateo adında üç çocuğu bulunuyor. (NTV)