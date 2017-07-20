Karabükspor'da gözler 10 numarada

İkinci etap kamp çalışmalarını Slovenya'nın Maribor kentinde sürdüren Kardemir Karabükspor, sabah ve akşam olmak üzere günde çift idman ile yeni sezon hazırlıklarını yapıyor. Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşu ve istasyon çalışması gerçekleştiren kırmızı-mavili ekip, daha sonra pas çalışmasının ardından yarım saha çift kale maç yaptı.

Futbol Şube sorumlusu Tolga Gül ile birlikte takımın idmanını takip eden kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, kazasız, belasız, sağlıklı ve güzel bir kamp geçirmeyi dileyerek, "Burada önemli olan, hazırlık maçlarında takımı yakından göreceğiz. 10 numara çalışmalarımız devam ediyor. Maliyetler çok yüksek. İstediğimiz futbolcuyu istediğimiz rakamlara getirmek için büyük uğraş veriyoruz. Yaklaşık 3 aydır bu konuda çalışıyoruz. Birçok oyuncu takibimizde ve daha net bir karar veremedik. İyi bir 10 numara almak istiyoruz. Kamp sürecini iyi geçirip ardından Ankara'da TSYD Kupası'nın ardından lig başlayacak. Bu sezon ligin çok zorlu olacağını biliyoruz. Bizim bir avantajımız, geçen seneden kalma oturmuş bir takımımız var. Bu oturmuş takımımızın geçen sezon ligi bitirdiği yerin üstünde bitirmesi bizim için büyük başarı olur" dedi.