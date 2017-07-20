Ömer Şişmanoğlu Göztepe'ye çok yakın

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Ömer Şişmaoğlu ile uzun süredir görüşme halinde olduklarını hatırlatarak, "Transferde önemli mesafe katedildi. Ömer istediğim bir futbolcu. İmzalar atılma aşamasında" diye konuştu.

Sol bek ve stoper transferinde de sona yaklaştıklarını dile getiren Tuna, "Orta saha ve forveti kaliteli isimlerle doldurduk. Defansımıza da kaliteli isimleri getireceğiz" dedi.

TFF 1. Lig'de play-off finali oynadıkları için transferde biraz geç kaldıklarını ancak bunun bir sorun olmadığını anlatan Tamer Tuna sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kısa zamanda kadroyu toparladık. Normal sezonda şampiyonluk gelseydi daha rahat hareket edip, çalışmaları erkenden tamamlardık. Sonuçta planlar geç başladı ama her şey istediğimiz gibi işliyor."

Göztepe'de Gouffran da Avusturya kampında takıma katıldı.

TEKLİF YAĞIYOR

Göztepe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği Gosso, Kobakhidze, Fuchs, Hakan Barış, Lokman, Fethi, Murat Akın, Fatih, Gökhan ve Canberk için teklif yağıyor. Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Gaziantepspor'un Gosso ve Hakan için sarı kırmızılılara resmi teklif götürdüğü öğrenilirken, Giresunspor'un da Murat Akın transferinde ısrarcı olduğu belirtildi.

Samsunspor'un daha önce görüşüp anlaşamadığı Gökhan Karadeniz'in transferini bitirmek üzere olduğu, Adanaspor'un ise geçen sezonun devre arasında sarı-kırmızılılara sattığı sol bek Canberk'i geri almaya çalıştığı ileri sürüldü. Daha önce Salim'i kiralayan 2. Lig'in yeni takımı Bodrumspor'un stoper Fatih'i kiralamak için girişimlere başladığı öğrenildi.