Altınordu'nun Erzurum kampı sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, tempolarının yüksek olduğunu, küçük dokunuşlarla lige eksiksiz gireceklerini bildirdi.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladıklarını, sezon başlayana kadar hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüreceklerini belirtti.

Lige geçen sezon bitiminde olduğu gibi yüksek bir ivmeyle başlayacaklarını ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Erzurum'da oynadığımız Atiker Konyaspor ve Aytemiz Alanyaspor maçları, bize bu sinyalleri net olarak verdi. Tempomuz yüksek, isteğimiz üst düzeyde. Küçük dokunuşlarla lige eksiksiz gireceğiz. Üçüncü etap hazırlık dönemini İzmir’de geçireceğiz. Özellikle lig ayarında hazırlık karşılaşmaları oynayıp mevcut durumumuzu korumak ve yükseltmek istiyoruz. Lige kadar olan süreçte transfer de yapacağız. Temel kriterimiz; gelecek oyuncunun ekibimize hem saha içinde hem de saha dışında ağabeylik yapabilmesidir. Kısa süre sonra bu konudaki adımlarımız netleşecek."

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