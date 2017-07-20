Hasan Şahin, Gaziantepspor başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Gaziantepspor Kulübünün 30 Temmuz'da yapılacak olağanüstü genel kurulunda başkanlığa adaylığını açıklayan iş adamı Hasan Şahin, yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek takımda şu anda sadece 2 futbolcunun kaldığını belirterek, "Gerçekten önümüzde karanlık bir tablo var." dedi.

Hasan Şahin, sportif direktör Mustafa Yücedağ, oyuncu izleme ekibinde görevli Mehmet Bakadan ve Brezilyalı Marcelo Grinblat ile bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Gaziantepspor'un şu anda zor bir durumda olduğunu, takımın haline üzülerek yola çıktığını belirten Şahin, "Bu yola çıkarken elimi taşın altına değil gövdemi dağın altına koydum. Kendime güveniyorum, bunun altından kalkarım. Bugüne kadar çıktığım tüm yollarda başarılı oldum, inşallah Gaziantepspor'da da başarılı olacağım. Bu ağır bir yük ama başaracağım." ifadelerini kullandı.

Mevcut kulüp yönetimine seslenen Hasan Şahin, şöyle konuştu:

"Madem bırakacaktınız, neden bu günlere getirdiniz. Futbolu bilen herkes farkındaki, zamanımız çok az, hatta hiç zaman kalmadı. Biliyoruz ki TFF 1. Lig için bile çok sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor. Gaziantepspor'un şu an için 2 oyuncusu kaldı, bunun haricinde futbolcumuz yok. Ben veya başka bir arkadaş yönetime geldiğinde futbolcu transferini mi yapacak, takımı kampa mı gönderecek, mali sorunlarla mı uğraşacak. Gerçekten önümüzde karanlık bir tablo var. Bunların altından el birliğiyle kalkarız. Koskoca Gaziantep şehri için 40-50 milyon lira çok büyük paralar değil. Biz bu parayı bir araya getiremiyorsak, başta ben olmak üzere hepimize yazıklar olsun."

Şahin, kendisinin reklama ihtiyacının olmadığını belirterek, güçlü bir yönetimle sonuna kadar adaylığının arkasında olduğunu kaydetti.

"TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ BELLİ, KADRO HAZIR"

Şu an itibarıyla resmi adaylığını açıklayan tek kişi olduğunu aktaran Şahin, şunları aktardı:

"Önümüzde az bir zaman var. O yüzden kongre tarihini beklemeden transfer çalışmalarını yürüttük. Teknik direktörümüz belli ve anlaşma tamam. Transfer görüşmeleri de yapıldı, kadro hazır. Şu an arkadaşlarımız kamp için yer belirliyor. Kısa zamanda mevcut başkan İbrahim Kızıl ile de görüşerek takımı kampa götürmek istiyoruz."

Göreve geldiği günden itibaren kulübe üyeliği herkese açacaklarını ve şeffaf bir yönetim tarzı benimseyeceğini, sık sık mali durumu açıklayacaklarını vurgulayan Şahin, şu an kulübe gerekli olan maddi desteği yönetimdekilerle beraber kendi ceplerinden çözdüklerini, barışçıl, başarı odaklı, kardeşçe yönetim tarzı benimseyen güçlü bir yönetimle göreve talip olduğunu bildirdi.

Hasan Şahin'in başkanlığa seçilmesi durumunda kulüp bünyesinde sportif direktörlük yapması beklenen eski milli futbolcu Mustafa Yücedağ ise Gaziantepspor'un geçmişte altyapısıyla adından söz ettiren bir kulüp olduğunu belirterek, yeniden bu özelliğini gündeme getirmek istediklerini kaydetti.

Ajax altyapısından yetişen ilk Türk futbolcu olma özelliğini hatırlatarak, bugüne kadar öğrendiklerini ve gördüklerini Gaziantepspor çatısı altında uygulayıp, Türkiye'de bir ilke imza atmayı arzuladıklarını belirten Yücedağ, büyük bir aile haline gelerek her yıl daha yüksek hedeflere ilerleyen bir takım oluşturmayı arzuladıklarını bildirdi.