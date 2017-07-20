ÖNE ÇIKANLAR
Sivasspor, Mattias Bjarsmyr
FUTBOL

Sivasspor, Mattias Bjarsmyr'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Göteborg'ta forma giyen İsveçli defans oyuncusu Mattias Bjarsmyr'ı transfer etti

20 Temmuz 2017 Perşembe, 17:01:06 Güncelleme: 17:03:35

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor, Bjarsmyr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Husqvarna takımında futbola başlayan 26 yaşındaki savunmacı, Göteborg'a transfer oldu. Daha sonra Rosenborg ve Panathinaikos'a giden Bjarsmyr, 2012 yılından beri Göteborg forması giydi.

Kariyerinde 286 maça çıkan Mattias Bjarsmyr, 9 gol attı.

Açıklamada, "Mattias Bjarsmyr'e Sivasspor forması altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER