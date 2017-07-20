Galatasaray - Östersunds canlı izle! Galatasaray - Östersunds maçı hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında İsveç ekibi Östersunds ile karşılaşıyor. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan rakibi karşısında ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, tur için sahada....

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1988-89 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası’nda Neuchatel Xamax’a ilk maçı 3-0 kaybettikten sonra 5-0’lık tarihi bir zaferle tur atlayan Cimbom, Östersunds’a da aynı tarifeyi uygulamak için savaşacak. Avrupa kupalarında 2 ve üzeri farkla mağlup olmasına rağmen tur atlamayı başaran tek Türk takımı olarak dikkat çeken Galatasaray, taraftarına bayram yaşatmaya çalışacak. İlk maçta alınan sonuç ve sergilenen futbol nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Galatasaray, kulüp tarihinde önemli bir yere sahip olan Neuchatel Xamax zaferinden 29 yıl sonra yeni bir geri dönüş hikayesi yazmayı hedefliyor.

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GALATASARAY: 0 - ÖSTERSUNDS: 0

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Türk Telekom

HAKEM: Bastian Dankert (Almanya)

SAAT: 20.30

YAYIN: Smart Spor

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Ahmet, Maicon, Carole, Tolga, Selçuk, Sinan Gümüş, Belhanda, Yasin, Gomis

YEDEKLER: Eray, Serdar, Tarık, Koray, Donk, Rodrigues, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

ÖSTERSUNDS: Keita, Petterson, Papagiannopoulos, Mukiibi, Mensah, Nouri, Bachirou, Widgren, Ghoddos, Gero, Ken Sema

YEDEKLER: Mills, Bergqvist, Hopcutt, Aiesh, Bertilsson, Edwards, Somi

TEKNİK DİREKTÖR: Graham Potter

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Galatasaray, ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Östersunds karşısında turu geçmek için en az 3 farklı kazanmak zorunda. Karşılaşma, Aslan’ın 2-0 üstünlüğüyle biterse uzatma bölümüne geçilecek. Burada da eşitlik bozulmazsa turu geçeni seri penaltı atışları belirleyecek.

Galatasaray'ın tarihinde mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve istatistikleri şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler / Şampiyonlar Ligi 163 56 40 67 207 250 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi 74 29 23 22 118 97 UEFA Süper Kupa 1 1 0 0 2 1 TOPLAM 270 98 70 102 369 403



AVRUPA'DA GALİBİYETE HASRET

Galatasaray'ın son dönemdeki Avrupa kupaları performansı beklentilerin çok altında kaldı. Rakibine ilk maçta 2-0 kaybederek turu sokan sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında oynadığı son 6 müsabakayı kazanamazken, son 17 karşılaşmasında ise sadece 1 kez galip gelebildi. Galatasaray, 2013-2014 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçında Juventus'u İstanbul'da 1-0 yenerek son 16 turuna yükselirken, bu önemli galibiyetin ardından Avrupa kupalarında oldukça kötü istatistiklere imza attı.

— HT Spor (@htspor) July 20, 2017

GALATASARAY SON 17 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

Sarı-kırmızılı takım, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 17 Avrupa kupası müsabakasından sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Galatasaray, 2014-2015 sezonunda yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını, Anderlecht, Arsenal ve Borussia Dortmund önünde 5 yenilgi, 1 beraberlikle tamamladı.

Juventus maçı sonrası 10 maç Avrupa'da kazanamayan sarı-kırmızılılar, 2015-2016 sezonu Şampiyonlar Ligi gruplarında Benfica'yı İstanbul'da 2-1 mağlup ederek bu şanssızlığını kırdı. Benfica müsabakası sonrası yine Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamayan Galatasaray, son 6 maçından da galibiyetle ayrılamadı. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 17 maçında 11 kez yenilip, 5 kez berabere kalırken, 1 kez rakibine üstünlük sağlayabildi.

İSTATİSTİKLER UMUT VERMİYOR

Östersunds maçı öncesi Galatasaray'ın UEFA organizasyonlarındaki istatistikleri, İsveç ekibini tur için daha şanslı gösteriyor.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi kulvarlarında daha önce ilk maçı deplasmanda 2 ve üzeri farkla kaybettiği 9 elemeli tur eşleşmesinden sadece birinde adını üst etaba yazdırabildi.

Galatasaray'ın ilk maçı deplasmanda 2 ve üzeri farkla kaybettiği Avrupa maçlarında elediği tek takım, 1988-1989 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 3. turunda eşleştiği Neuchatel Xamax oldu. Benzer 8 eşleşmede ise sarı-kırmızılı takım elenmekten kurtulamadı.

ZÜRİH'E KURA İLE ELENDİ

Sarı-kırmızılı ekibin ilk maçı deplasmanda 2 ve üzeri farkla kaybettiği eşleşmelerdeki en ilginç elenmesi ise 1963-1964 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İsviçre temsilcisi Zürih'e karşı oldu.

Organizasyonun 1. turunda karşılaştığı Zürih önünde ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Galatasaray, rakibini İstanbul'da ise 2-0 yendi. O dönemdeki kurallar çerçevesinde Roma'da yapılan tarafsız saha karşılaşması da 2-2 eşitlikle tamamlanırken, kura çekimiyle Zürih turu geçti.

9 EŞLEŞME



Galatasaray'ın Avrupa kupalarında ilk maçı 2 ve üzeri farklı kaybettiği maçlar ve rövanşları şöyle:

Sezon Organizasyon Tur Rakip Sonuçlar 1956-57 Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Tur Dinamo Bükreş 1-3 (D) / 2-1 (Elendi) 1963-64 Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Tur Zürih 0-2 (D) / 2-0 / 2-2 (Tarafsız saha - Kura ile elendi) 1986-87 UEFA Kupası 1. Tur Craiova 0-2 (D) / 3-2 (Elendi) 1987-88 Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Tur PSV Eindhoven 0-3 (D) / 2-0 (Elendi) 1988-89 Şampiyon Kulüpler Kupası 2. Tur Neuchatel Xamax 0-3 (D) / 5-0 (Tur atladı) Yarı Final Steaua Bükreş 0-4 (D) / 1-1 (Elendi) 1992-93 UEFA Kupası 3. Tur Roma 1-3 (D) / 3-2 (Elendi) 1995-96 UEFA Kupası 1. Tur Sparta Prag 1-3 (D) / 1-1 (Elendi) 2012-13 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Real Madrid 0-3 (D) / 3-2 (Elendi)

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Galatasaray - Östersunds

Galatasaray UEFA maçı

Galatasaray - Östersunds canlı izle