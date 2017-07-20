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Trabzonspor, Beşiktaş'ın Yusuf Erdoğan teklifini reddetti

Trabzonspor, Beşiktaş'ın Yusuf Erdoğan'ı kiralama teklifini reddetti

20 Temmuz 2017 Perşembe, 19:15:51 Güncelleme: 19:21:14

Trabzonspor Kulübü, Yusuf Erdoğan'ın transferi konusunda bir süredir görüştüğü Beşiktaş ile anlaşamadı.

DHA'nın haberine göre, Yusuf Erdoğan'ın transferi için Beşiktaş'ın kiralama ile çok düşük bedellerle satın alma teklifleri yaptığı, bordo mavili yönetimin ise bu tekliflere olumsuz yanıt verdiği belirtildi. Yönetimin de Beşiktaş ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması nedeniyle teknik direktör Ersun Yanal ile bir görüşme yaptığı ve Yanal'ın da Yusuf Erdoğan'ın takımda kalabileceği yönünde görüş bildirdiği ifade edildi. Yusuf Erdoğan için kulübe teklifler gelmesi durumunda ise yönetimin değerlendirmeye alabileceği kaydedildi.

  • Beşiktaş transfer haberleri
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  • Yusuf Erdoğan
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