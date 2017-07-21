Fatih Terim - Selahattin Aydoğdu kavgasının yeni görüntüleri çıktı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Adana Demirspor eski başkanı Selahattin Aydoğdu arasında Alaçatı'da yaşanan kavganın en net görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde büyük bir arbede yaşandığı sonrasında Fatih Terim ve damatlarının mekandan ayrıldığı görülüyor...

Öte yandan Terim, Alaçatı'da yaşanan kavga olayıyla ilgili olarak, "Edepsiz bir teklif aldım ve gereğini yaptım. 2 yıl önce babasını kaybetmiş, babası ölürken bana emanet edilmiş bir kadından bahsediyoruz. Ahmet'in (Fatih Terim'in damadı) ablasına hakaret ve taciz var. Yine olsa yine yaparım" ifadelerini kullanmıştı.

Selahattin Aydoğdu'nun avukatı Koray Battal, Fatih Terim'in açıklamalarına şöyle cevap verdi: "Fatih Terim, Selahattin Aydoğdu'yu tehdit etti. Alkollü olduğu her halinden belli olan Terim, Bodrum'dan Alaçatı'ya gelerek; iki damadı, bir koruması ve damadının mekanından bazı kişilerin katılımıyla, müvekkilin restoranını bastı, Aydoğdu ve çalışanlarına saldırdı."

Fatih Terim kavga

Selahattin Aydoğdu