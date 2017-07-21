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Fatih Terim kavga
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Fatih Terim - Selahattin Aydoğdu kavgasının yeni görüntüleri çıktı

Fatih Terim - Selahattin Aydoğdu kavgasından yeni görüntüler

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in Alaçatı’da karıştığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

21 Temmuz 2017 Cuma, 11:59:19 Güncelleme: 12:51:06

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Adana Demirspor eski başkanı Selahattin Aydoğdu arasında Alaçatı'da yaşanan kavganın en net görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde büyük bir arbede yaşandığı sonrasında Fatih Terim ve damatlarının mekandan ayrıldığı görülüyor...

Öte yandan Terim, Alaçatı'da yaşanan kavga olayıyla ilgili olarak, "Edepsiz bir teklif aldım ve gereğini yaptım. 2 yıl önce babasını kaybetmiş, babası ölürken bana emanet edilmiş bir kadından bahsediyoruz. Ahmet'in (Fatih Terim'in damadı) ablasına hakaret ve taciz var. Yine olsa yine yaparım" ifadelerini kullanmıştı.

Selahattin Aydoğdu'nun avukatı Koray Battal, Fatih Terim'in açıklamalarına şöyle cevap verdi: "Fatih Terim, Selahattin Aydoğdu'yu tehdit etti. Alkollü olduğu her halinden belli olan Terim, Bodrum'dan Alaçatı'ya gelerek; iki damadı, bir koruması ve damadının mekanından bazı kişilerin katılımıyla, müvekkilin restoranını bastı, Aydoğdu ve çalışanlarına saldırdı."

  • Fatih Terim kavga
  • Selahattin Aydoğdu
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YORUMLAR 27
  • Misafir 12 dakika önce
    video dikkatlice izlendiğinde terim biraz hırpalanmış olacak ki, düğmelerini kapatıyor. muhtemelen karşı tarafı tutuyorlar. terim fırsattan istifade kaçıyor.
  • Misafir 15 dakika önce
    Türk futbolunun Kimlere emanet edildiği ortadadır
  • Misafir 17 dakika önce
    İkiside Adanali şasirdik mi?Hayir.
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