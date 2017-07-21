İspanya Futbol Federasyonu başkanı Villar cezaevine gönderildi

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı (RFEF) Angel Maria Villar ve Güney Amerika Konfederasyonu genel direktörü olan oğlu Gorka Villar'ın da aralarında olduğu 4 federasyon yöneticisi, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. 4 kişi yolsuzluk da dahil olmak üzere pek çok suçlamayla göz altına alınmıştı.

Angel Maria Villar'a yöneltilen suçlamalar arasında RFEF'e ait 5,2 milyon euro'yu şahsi menfaatleri için kullanmak da bulunuyor. Villar ve diğer üç yönetici kötü yönetim, güveni kötüye kullanma, bireysel yolsuzluk ve sahtecilik suçlamasıyla 18 Temmuz'da göz altına alınmıştı.

Yüksek Spor Konseyi tarafından 2016'da yapılan şikayet üzerine Villar'ın İspanyol takımlarıyla diğer takımlar arasındaki maçları nasıl ayarlayarak haksız kazanç sağladığı araştırılmaya başlanmıştı.

Villar, 1998'den beri İspanya futbolunun başında bulunuyordu.