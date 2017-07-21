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Sinan Gümüş
FUTBOL

Sampdoria, Galatasaray'a 4.5 milyon euro teklif etti.

Sampdoria'dan Sinan Gümüş için 4,5 milyon euro!

Serie A ekibi Sampdoria, Sinan Gümüş için Galatasaray'a 4.5 milyon euro teklif etti

21 Temmuz 2017 Cuma, 15:20:59 Güncelleme: 15:29:05

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Sinan Gümüş için flaş bir teklif var.

beIN sports'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın 23 yaşındaki genç oyuncusu Sinan için Serie A ekibi Sampdoria, sarı-kırmızılılara 4,5 milyon euro teklif etti.

Sinan Gümüş'ün adı daha önce uzun bir süre Portekiz devi Benfica ile anılmıştı.

Sinan, Östersunds karşısında sahaya ilk 11'de başlamış fakat etkisiz bir performans sergilemişti.

23 yaşındaki oyuncu geçen sezon sarı-kırmızılı formayla ligde 18 maça çıktı, 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

(Goal)

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YORUMLAR 2
  • Misafir 16 dakika önce
    takıma hiç faydası olmayan bir futbolcu.
  • Misafir 50 dakika önce
    sat gitsin
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