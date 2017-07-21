Sampdoria, Galatasaray'a 4.5 milyon euro teklif etti.

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Sinan Gümüş için flaş bir teklif var.

beIN sports'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın 23 yaşındaki genç oyuncusu Sinan için Serie A ekibi Sampdoria, sarı-kırmızılılara 4,5 milyon euro teklif etti.

Sinan Gümüş'ün adı daha önce uzun bir süre Portekiz devi Benfica ile anılmıştı.

Sinan, Östersunds karşısında sahaya ilk 11'de başlamış fakat etkisiz bir performans sergilemişti.

23 yaşındaki oyuncu geçen sezon sarı-kırmızılı formayla ligde 18 maça çıktı, 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



(Goal)