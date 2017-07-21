"Ertuğrul Taşkıran ve Melih Okutan için 1 milyon Euro ödedik"

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, yeni transferler Ertuğrul Taşkıran ve Melih Okutan hakkında konuştu.



Fenerbahçe'den transfer edilen Ertuğrul Taşkıran ve Melih Okutan'la ilgili Radyospor'a açıklamalarda bulunan Başkan Çarıkçı'nın röportajından önemli satır başları şu şekilde:



"Transferlerimiz şekilleniyor. Fenerbahçe ile görüşmelerimizi yaptık ve anlaşma sağladık. Ertuğrul dışında, Melih Okutan ile de 3 yıllık sözleşme imzalayacağız. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a teşekkür ediyorum. İnşallah Türk futboluna Melih Okutan'ı kazandırırız. Fenerbahçe Melih Okutan'ın ikinci satışından % 20 pay alacak. Önemli olan burada bu gençlerimizin Türk futboluna kazandırmamız"



"Ertuğrul Taşkıran ve Melih Okutan'a 1 milyon Euro bonservis bedeli ödedik. Bu transferlerde yönetim kurulu üyemiz Oktay Ercan maddi anlamda büyük bir inisiyatif kullandı. Ertuğrul'la 1+1 yıllık anlaşma sağladık. Melih'i geleceğin Rıdvan Dilmen'i olacağını dünüşünüyoruz. Melih için proje transferi diyebilirim"

"Melih'e Bursaspor, Sivassspor, Adanaspor'un talip olduğunu net bir şekilde biliyorum. Bu genç oyuncumuzu transfer ettiğimiz için mutluyuz"



"Son bir tana daha transferimiz olacak. Stoper transferini düşünüyoruz. Bu isim yerli olacak, arayışlarımız devam ediyor. Şu anda elzem değil, kamplar bitince bu transfer olabilir."