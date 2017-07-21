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Liverpool Andrew Robertson
FUTBOL

Liverpool, Andrew Robertson'ı transfer etti

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Championship'te mücadele eden Hull City'den Andrew Robertson'ı kadrosuna kattığını duyurdu

21 Temmuz 2017 Cuma, 20:08:47 Güncelleme: 20:11:16

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, İskoç sol bek Andrew Robertson'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, söz konusu transfer için Liverpool'un kasasından 8 milyon sterlinin çıktığı iddia edildi.

Kariyerine İskoç temsilcisi Queen's Park'ta başlayan ve son 3 yıldır Hull City forması giyen Robertson, geçen sezon 39 maçta görev yaptı ve 1 gol attı.

  • LİVERPOOL
  • Andrew Robertson
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