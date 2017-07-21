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FUTBOL

Galatasaray'a Imbula müjdesi

Torino, Galatasaray'ın da ilgilendiği Giannelli Imbula'nın transferinden vazgeçti

21 Temmuz 2017 Cuma, 21:23:47 Güncelleme: 21:30:52

Galatasaray'ın transfer hedefindeki isimlerden Imbula'da flaş bir gelişme yaşandı. BeIN Sports'un haberine göre, Fransız yıldızın peşindeki bir başka kulüp olan Torino, Stoke City ile anlaşma sağlayamayınca transferden vazgeçti.

İtalyan basınında yer alan iddiaya göre, Imbula için 18 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan da pay isteyen Stoke City'nin istekleri, Torino tarafından kabul etmedi. İtalyan ekibinin masadan kalkmasıyla Galatasaray, Imbula transferinde bir adım daha öne geçti.  



Imbula'yı kiralamak isteyen Galatasaray'ın, 24 yaşında ön libero için en büyük rakibinin ise Fransa'nın Nice takımı olduğu gelen bilgiler arasında.

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