Fenerbahçe Kulübü, Şilili futbolcu Mauricio Isla’yı resmen renklerine bağladı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İtalya’nın Cagliari takımında forma giyen tecrübeli sağ bekle ve kulübüyle her konuda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Isla, kulüp binasında 3 yıllık sözleşmeye imza atarken, yanında asbaşkanı Ahmet Önder Fırat ve idari menajer hasan çetinkaya da bulundu. 2 numaralı formayı giyecek olan Isla, törenin ardından statta bulunan Fenerium mağazasını ve Fenerbahçe Müzesi’ni gezdi.

TAM BİR FIRSAT TRANSFERİ

Fenerbahçe, Isla’yı büyük bir fırsatçılıkla transfer etti. Geçen yıl Juventus’tan Cagliari’ye transfer olan fakat 1.2 milyon Euro’luk maaşının 500 bin Euro’sunu hala Juventus’un ödediği yıldız oyuncu bu sezon Juve’nin çekilmesiyle kulübü için 2 yıllığına 2.4 milyon Euro maliyeti olan bir oyuncuya dönüştü. Hal böyle olunca da bu maliyeti karşılamak istemeyen Cagliari, oyuncusunu serbest bıraktı.