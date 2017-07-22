Galatasaray transfer haberleri - Feghouli, İmbula, Fernando, Denayer'de son durum

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda eşleştiği Östersunds’a elenerek Avrupa’ya sürpriz şekilde veda eden Galatasaray'da yönetim, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre; camianın ileri gelenleri tarafından ağır şekilde eleştirilen ve taraftarların da istifaya davet ettiği Özbek yönetimi, yapılacak transferlerle bu tepkileri dindirmeyi amaçlıyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren idareciler, bir süredir görüşme halinde oldukları oyuncuların kulüpleriyle artık son pürüzleri de gidermeye uğraşıyor.

Cimbom’un, başta Feghouli olmak üzere İmbula, Fernando ve Denayer’i kısa süre içinde bitireceği ve bu isimleri önümüzdeki hafta İstanbul’a getirerek Sarı-Kırmızılı formayı giydireceği öğrenildi.

İKİSİ KİRALIK, İKİSİ BONSERVİSİYLE

Galatasaray, kadroya katmak istediği 4 isimden ikisini kiralık, diğer ikisini de bonservisiyle renklerine bağlayacak.

Cezayirli sağ kanat Sofiane Feghouli’nin bonservisi için kulübü West Ham’la yaklaşık 5 milyon Euro civarında anlaşmaya yakın olan yönetim, Manchester City’nin kamp kadrosuna dahil etmediği Brezilyalı ön libero Fernando konusunda da son teklifini yapıp beklemeye çekildi.

Ayrıca Manchester City’den eski oyuncusu Jason Denayer’i kiralamak üzere olan Sarı-Kırmızılılar, her konuda anlaşmaya vardığı Fransız orta saha Giannelli İmbula’nın kiralama ücreti için de Stoke City ile son görüşmeleri yapıyor.

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