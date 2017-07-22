Cenk Ergün'den transfer açıklaması

Galatasaray'da Sportif Direktör Cenk Ergün Atatürk Havalimanı'nda yurt dışı yolculuğu öncesi açıklamalarda bulundu.

Östersunds'a elenmelerini değerlendiren Cenk Ergün; "Beklemediğimiz bir skordu. Bu travmayı atlatmak zorundayız. Öncelikle taraftardan ve camiadan özür dileriz. En az onlar kadar çok üzgünüz. Ben de tribünden gelen biriyim. Werder Bremen çıkarken döktüğüm gözyaşları gibi yine içimiz de kan ağladı. Yapabilecek bir şey yok. Bulunduğumuz noktadan bir zirve yapmak zorundayız. Değişim içindeyiz. Aramıza yeni arkadaşlar katıldı. 3 haftalık bir süreç var lige kadar. Yeni bir kamp süreci düşünüyoruz. Lige hazır olmamız lazım. Şampiyon olacağız. Başka yolumuz yok." ifadelerini kullandı.

“Beklemediğimiz bir skor ama bu travmayı atlatmak zorundayız. Öncelikle camiadan taraftardan özür dileriz. En az onlar kadar çok üzgünüz. Tribünlerden gelen biriyim. İçimiz kan ağladı ama yapacak bir şey yok. Bulunduğumuz noktadan yeniden zirve yapmak zorundayız. Değişim içindeyiz, birçok yeni arkadaş katıldı, yenileri de katılacak.”

“ŞAMPİYON OLACAĞIZ”

“Önümüzde 3 haftalık bir süreç var. Bu arada hazırlıklarımızı en iyi şekilde devam ettirip yine bir kamp süreci düşünüyoruz. Lige hazır olmamız lazım, şampiyon olacağız başka yolumuz yok.”

TUDOR KALACAK MI?

“Yönetimimizin bize vermiş olduğu destekle hocamızla devam ediyoruz. Ağır bir mağlubiyet. Bunun elbetteki yankıları olacaktır. İnandığımız projeyle devam etmek istiyoruz. Henüz gerçekleştiremediklerimiz var. Onları yaptığımız zaman daha tartışılabilir, değerlendirilebilir ortamın Tudor için oluşacağını düşünüyoruz.”

TUDOR’UN İSTEDİĞİ TRANSFERLER

“Sadece Tudor’un istediği oyuncular değil. Onun talep ettiği oyuncular yönetim ve başkanın da onayıyla oluşturuluyor.

Elbetteki transfer dönemi boyunca bazı fırsatlar doğacaktır. Onları saymıyorum ama ona kendi istediği ve yönetimin de hem fikir olduğu takımı oluşturabilelilm ki o da kendisini gösterebilsin.”

MAICON, BELHANDA, GOMIS…

“Belhanda’nın sakatlığı vardı çok az antrenman yapabildi. Yanılmıyorsam maçtan sadece iki gün önce antrenmana çıkmaya başladı takımla birlikte. Kolay değil. Zaten adaptasyon zaman gerektiren şeyler. Gomis de Belhanda da Maicon da çok iyi oyuncular. Sahaya çıkıp ellerinden geleni yaptılar. Kaliteleri de zamanla ortaya çıkacaktır.”

TAKIMDAN GİDECEK İSİMLER

“Mevcut kadroyla ilgili olarak teknik heyetle konuştuğumuz düşüncelerimiz var. Spesifik olarak isimler olmasa da performansı düşük olup uyarılacak olan ya da aramızdan ayrılan oyuncular olacak. Şu anda bunları zikretmek için doğru zaman değil. ”

TRANSFERLER

“Transfer politikamızda değişiklik yok. İsimleri olduğu zaman söylemek istiyorum. Önceden söylemek maddi manevi zarara neden oluyor. Birçok isim var. Çoğu da basına yansıdı. Hemen hemen hepsinin peşindeyiz. Dolayısıyla kulübümüzün bütçesi dahilinde imkanları zorlayarak bu transferleri yapmaya çalışıyoruz. Denayer de gündemimizde olan oyunculardan biri. Seyirciye kendimizi affettireceğiz.”

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