Muharrem Usta: "Zirvede olacak bir takım oluşturmalıyız"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, yeni sezon öncesi değerlendirmede bulunarak, "Şampiyon olunamayabilir, ama zirvede olacak bir takım mutlaka oluşturmalıyız." dedi.

Usta, Trabzon'daki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de futbolun büyük sorunları olan bir mecra olduğunu söyledi. Bordo-mavili kulübün başkanı, Trabzonspor'un da bu genel yapı içerisinde ayrıcalıklı bir yerinin olmadığını dile getirdi.

Trabzon'un Türkiye'de spor açısından çok önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Usta, "Türkiye'deki çok güçlü bir merkezden bahsediyoruz. Her yeni başlangıçta olduğu gibi transferlerin çok konuşulduğu gündemin çokça tartışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu sene liglerin çok heyecanlı ve çekişmeli olacağı bir sezon olacak. Yaz dönemi tamamen transfere dayılı bir gündem, ama herkes bilir ki transfer dönemlerinin sıcaklığı cazibesi hep olur. Muhtemelen bir yıl sonra bu sezon konuşulan her şeyi unutup, yine takımların şekillenmesini konuşacağız." ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA KABUL EDİLEBİLİR BİR İSKELETİMİZ OLDU DİYEBİLİRİZ"

Türkiye'de futbolun çok zor bir dönemden geçtiğini de işaret eden Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem sportif, hem ekonomik anlamda zor bir dönemden geçiyoruz. Trabzonspor da bu konuda Türkiye ile paralel olarak ilerliyor. Bu dönem yöneticileri en fazla zorlayan ve heyecanlandıran dönemdir. Ekonomik anlamda stabil kabul edilebilir bir sisteminiz yoksa, hangi takımı kurarsanız kurun, teknik direktörünüz kim olursa olsun, sonuç hüsran oluyor. Sportif başarı çok önemli ve biz de o nedenle Trabzonspor'a çok önem veriyoruz. Bütün kulüpler başarı isterler. Hele adınız Trabzonspor ise taraftarlar camia kabul edilebilir başarı istiyor."

Usta, uzun zamandan beri sabır istediklerini vurgulayarak, "Biliyoruz ki bu biraz sıkmaya başladı. Hep birlikte yeni bir bina istiyoruz. Önemli bir noktadan geçiyoruz. Şu anda kabul edilebilir bir iskeletimiz oldu diyebiliriz. Kadro derinliği olarak problemlerimiz olduğunu gördük. Trabzonspor için tarifi imkansız bir rakamı konuşuyoruz. Çok ciddi bir kaynak oluşturmamız gerekiyor. Sadece bu yıl değil, gelecek 5 yılda zor bir dönem bizi bekliyor." diye konuştu.

"BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKARAK, TRABZONSPOR İÇİN ÇALIŞMALIYIZ"

Trabzonspor'un büyük bir marka olduğuna dikkati çeken Muharrem Usta, geleceğe yürüyebilmek için bordo-mavili kulübe sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Usta, Trabzonspor'a yıllık sadece kur farkları ve faizlerden kaynaklanan 100 ila 120 milyon lira yük geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Kimse Trabzonspor'dan olmayacak şeylerin ortaya çıkmasını beklememeli. Üst üste koyarak, eksiklerinizi tamamlayarak takım haline gelebiliyorsunuz. Bunları yapınca kaçınılmaz şekilde başarıyı da yakalamış oluyorsunuz. Birbirimize sahip çıkarak, bu kulübün cefasını çeken emektarları olarak, Trabzonspor için çalışmalıyız. Bu makamlar sorumluluğunuzun en üst seviyede olduğu yerler. Almış olduğumuz sorumluluğun gereği gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Trabzonspor'da işler kötü gitmesin diye çalışıyoruz. Trabzonspor büyüklüğüne yakışır şekilde yoluna devam edecek. Camiamıza söz vererek onların bize güvenmesini ve Trabzonspor'a sahip çıkmalarını istiyoruz."

"BİZLER GELİP GEÇİCİYİZ, TRABZONSPOR KALICI"

Trabzonspor'un zirvede oynayan bir kimliğe sahip olması gerektiğini aktaran Usta, "Önümüzde zor yıllarımız olacak. Camiamızın, bu 50 yıllık çınarın, bu büyük markanın geleceğe sağlıklı yürüyebilmesi için kulübümüze sahip çıkması gerekiyor. Bizler gelip geçiciyiz, Trabzonspor kalıcı. Trabzonspor'un zirvede oynayan bir kimliğe sahip olması lazım. 20 ila 25 sene sonra Trabzonspor büyüklüğünü taşıyamazsa, ileride sadece başarıları ile övünen az taraftarı olan bir kulüp oluruz." dedi.

Usta, bordo-mavili takımın geçmiş yıllarda büyük başarılara imza atan bir ekip olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ne sizler, ne bizler, Trabzonspor'dan olmayacak şeyleri tabii ki beklememeli. Kulübün de kabul edilebilir başarı düzeyindeki seviyeleri ihmal etmemesi gerekiyor. Şampiyon olunamayabilir, ama zirvede olacak bir takım mutlaka oluşturmalıyız."

Toplantıya, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Genel Sekreter Gençağa Meriç ve yönetim kurulu üyeleri Coşkun Bülbül, Gökhan Saral, Ali Rıza Egemen, Okan Alemdaroğlu ile Adem Beder de katıldı.