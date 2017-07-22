Fenerbahçe, Gabigol transferini yalanladı | Gabigol kimdir?

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Inter'in Brezilyalı golcüsü Gabigol ile ilgilerinin olmadığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bu yönde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.

Fenerbahçe'nin yayınladığı metinde şu ifadeler yer aldı:

"Son dönemde yazılı ve görsel medyada İtalya'nın Inter takımında forma giyen Gabriel Barbosa (Gabigol) konusunda kulübümüzün transfer çalışması yaptığı şeklinde haberler yer almaktadır.

Bahse konu olan futbolcu için kulübümüzün herhangi bir girişimi yoktur ve söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktır.

Bu tür doğru olmayan haberlere kamuoyunun itibar etmemesini rica ederiz.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş"

GABIGOL KİMDİR?

Tam adı: Gabriel Barbosa Almeida

Doğum tarihi: 30 Ağu 1996

Yaş: 20

Boy: 1,78 m

Uyruk: Brezilya

Mevki: Forvet - Sağ Kanat

Ayak: Sol

Güncel kulüp: Inter

Piyasa değeri: 15 milyon Euro

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2021

Oynadığı kulüpler: Santos, Inter

Son sezon performansı: 10 maç | 1 gol

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Gabigol kimdir?