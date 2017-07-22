Fenerbahçe, Gabigol transferini yalanladı | Gabigol kimdir?

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Inter'in Brezilyalı golcüsü Gabigol ile ilgilerinin olmadığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bu yönde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.
Fenerbahçe'nin yayınladığı metinde şu ifadeler yer aldı:
"Son dönemde yazılı ve görsel medyada İtalya'nın Inter takımında forma giyen Gabriel Barbosa (Gabigol) konusunda kulübümüzün transfer çalışması yaptığı şeklinde haberler yer almaktadır.
Bahse konu olan futbolcu için kulübümüzün herhangi bir girişimi yoktur ve söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktır.
Bu tür doğru olmayan haberlere kamuoyunun itibar etmemesini rica ederiz.
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş"
GABIGOL KİMDİR?
Tam adı: Gabriel Barbosa Almeida
Doğum tarihi: 30 Ağu 1996
Yaş: 20
Boy: 1,78 m
Uyruk: Brezilya
Mevki: Forvet - Sağ Kanat
Ayak: Sol
Güncel kulüp: Inter
Piyasa değeri: 15 milyon Euro
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2021
Oynadığı kulüpler: Santos, Inter
Son sezon performansı: 10 maç | 1 gol
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