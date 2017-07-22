Trabzonspor hazırlık maçında Gyori'ye 2-1 kaybetti

Sezona "50. yılda şampiyonluk" parolasıyla giren Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdürüyor. Bordo-mavililer, ikinci hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Gyori ile karşı karşıya geldi.
Trabzonspor, Gyori'ye 2-1'lik skorla kaybetti. Bordo-mavililerin tek golünü Yusuf Yazıcı kaydetti.
Karadeniz ekibi bir önceki hazırlık maçında bir başka Macaristan temsilcisi Dorogi FC'yi 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı.
- trabzonspor
- Trabzonspor - Gyori
- süper lig
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