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Trabzonspor
FUTBOL

Trabzonspor hazırlık maçında Gyori'ye 2-1 kaybetti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, hzaırlık maçında Gyori'ye 2-1 mağlup oldu

22 Temmuz 2017 Cumartesi, 22:12:15 Güncelleme: 22:15:37

Sezona "50. yılda şampiyonluk" parolasıyla giren Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdürüyor. Bordo-mavililer, ikinci hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Gyori ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, Gyori'ye 2-1'lik skorla kaybetti. Bordo-mavililerin tek golünü Yusuf Yazıcı kaydetti.

Karadeniz ekibi bir önceki hazırlık maçında bir başka Macaristan temsilcisi Dorogi FC'yi 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı.

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