Antalyaspor'dan Wilshere açıklaması | Wilshere kimdir?

Transferde daha önce Jean-Armel Drole, Jeremy Menez, Salih dursun, Aydın Karabulut, Ruud boffin, Musa Nizam, Maicon'u kadrosunu katarak güçlenen Antalyaspor'un başkanı Ali Şafak Öztürk, Jack Wilshere'le ilgili açıklamalar yaptı.

A Spor'a bağlanan başkan Öztürk, iki büyük transfer daha yapacaklarının altını çizerken Wilshere için temaslarının olduğunu ancak oyuncunun maliyetinin üst düzeyde olduğunu belirtti.

Jeremy Menez'in sakat sakat transfer edildiği iddialarına da cevap veren Öztürk, "Menez en fazla ligin ilk haftasında bizimle olmayacak. Çıkan haberler yanlış." ifadelerini kullandı.

Öztürk ayrıca Fenerbahçe'den Aatif Chahechouhe'nin, Rıza Çalımbay'ın beğendiği bir oyuncu olmasına rağmen transfer gündemlerinde olmadığını belirtti.

JACK WILSHERE KİMDİR?

Tam adı: Jack Andrew Garry Wilshere

Doğum tarihi: 1 Ocak 1992

Yaş: 25

Boy: 1,72 m

Uyruk: İngiltere

Mevki: Orta saha - Merkez

Ayak: Sol

Güncel kulüp: Arsenal

Piyasa değeri: 18 milyon Euro

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2018

Oynadığı kulüpler: Arsenal, Bolton, Bournemouth

Son sezon performansı: 29 maç | 2 asist | 4 sarı kart



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Jack Wilshere

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