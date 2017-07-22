Jeremain Lens hazırlık maçında 2 gol attı

Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, bonservisinin bulunduğu Sunderland ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Tecrübeli oyuncu, Bradford City ile oynanan hazırlık maçının 5. ve 8. dakikalarında attığı gollerle takımını galibiyete taşıdı.

Maç sonunda açıklamalar yapan Lens, "Gol atmak her zaman güzeldir. Bazen güzel goller atarsınız bazen normal. Böylesine güzel bir gol attığım için şanslıyım. Umuyorum ki sezon içerisinde de bu performansımı devam ettirebilirim." ifadelerini kullandı.

Hollandalı futbolcu, birçok takımın transfer gündeminde yer alıyor. Fenerbahçe'de oynamak istediğini daha önce açıkça belirten Lens'e menajeri Simon Grayson, "Daha istekli ve iştahlı oyuncular görmek istiyorum." sözleriyle eleştiride bulunmuştu. Beşiktaş'ın da Lens için gelecek sezon Championship'te mücadele edecek Sunderland'e teklifte bulunacağı iddia ediliyordu.

29 yaşındaki futbolcu geçen sezon Fenerbahçe'yle 36 maça çıkmış ve 5 gol 17 asistlik performansıyla göz doldurmuştu. Lens'in Sunderland ile 30 Haziran 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.