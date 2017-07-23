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FUTBOL

Fenerbahçe transfer haberleri (23 Temmuz 2017)

23 Temmuz 2017 Pazar, 11:00:01

  • 1 Fenerbahçe transfer haberleri (23 Temmuz 2017)
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    YILDIRIM'DAN TALİMAT

    Fenerbahçe'de gündemde orta saha için Santos'tan Lucas Lima bulunuyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın Lima transferinin bitirilmesi için tüm şartların zorlanması talimatını verdiği belirtiliyor. Transferdeki en büyük engel,27 yaşındaki 10 numaranın bonservisinin 3 ayrı elde olması: Yüzde 80'i Doyen Sports Menajerlik'te, yüzde 20'si kendi menajeri ve kulübünde. Sarı lacivertliler, Doyen Sports Menajerlik'e bir sonraki satıştan pay vermeyi planlıyor. Santos ise, Brezilya Ligi devam ettiği için Lima'yı bırakmak istemiyor. Yüzde 20'lik kulüp payı aralık ayında olmayacağı için Lima'nın ara transferde gelmesi de gündemde. (Sözcü)

  • 2 Fenerbahçe transfer haberleri (23 Temmuz 2017)
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    SON ADAY TOSIC

    Fenerbahçe transferde ince eleyip, sık dokuyor. Hücum hattını zenginleştirmek isteyen sarı lacivertliler birçok isim hakkında araştırmalarda bulunuyor. Fenerbahçe teknik ekibi son olarak Sırp sağ kanat oyuncusu Zoran Tosic'i gündemine aldı. Son olarak CSKA Moskova'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor. 2009'da Partizan'dan Manchester United'a transfer olan Tosic, daha sonra kiralık olarak Köln forması da giymişti. 

  • 3 Fenerbahçe transfer haberleri (23 Temmuz 2017)
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    2010-2011 sezonunda Rusya'nın yolunu tutan deneyimli futbolcu geçen yılı da CSKA Moskova'da geçirmişti. Son iki sezonda 60'ı ilk 11'de olmak üzere 70 maçta görev alan Zoran Tosic bu maçlarda 7 gol ve 17 asistle takımına katkıda bulundu. Fenerbahçe ayrıca Santos'tan Lucas Lima için de girişimlerini sürdürüyor. (NTV Spor)

  • 4 Fenerbahçe transfer haberleri (23 Temmuz 2017)
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    YENİ HEDEF ETO'O

    Golcü transferini henüz sonuçlandıramayan Fenerbahçe sadece Avrupa’da değil, yurt içinde de temaslarda bulunuyor. Gündemdeki ismin ise Samuel Eto’o olduğu ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler 36 yaşındaki Kamerunlu dünya yıldızı için çalışma yürütürüken, özellikle Başkan Aziz Yıldırım’ın Eto’o konusunda çok ısrarcı olduğu öğrenildi. Yıllardır Eto’o’ya Fenerbahçe forması giydirmek isteyen Yıldırım, bu kez mutlu sona oldukça yakın. 

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  • 5 Fenerbahçe transfer haberleri (23 Temmuz 2017)
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    2 sezondur Antalyaspor’da forma giyen tecrübeli forvetin 1 yıllık sözleşmesi kaldı ve yeni bir maceraya atılmak istiyor. Aracılar vasıtasıyla nabız yoklayan ve Eto’o cephesinden olumlu yanıt alan Fenerbahçe, kulübünü ikna etmek için de formülünü hazırladı. Sarı-Lacivertliler, 10 numara arayışındaki Antalyaspor’a Aatif Chahechohue’yi takasta önerecek. Üstüne bir miktar da para teklif edilecek. (Fanatik)

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