FUTBOL
Fenerbahçe transfer haberleri (23 Temmuz 2017)
23 Temmuz 2017 Pazar, 11:00:01 | Güncelleme: 11:10:19
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YILDIRIM'DAN TALİMAT
Fenerbahçe'de gündemde orta saha için Santos'tan Lucas Lima bulunuyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın Lima transferinin bitirilmesi için tüm şartların zorlanması talimatını verdiği belirtiliyor. Transferdeki en büyük engel,27 yaşındaki 10 numaranın bonservisinin 3 ayrı elde olması: Yüzde 80'i Doyen Sports Menajerlik'te, yüzde 20'si kendi menajeri ve kulübünde. Sarı lacivertliler, Doyen Sports Menajerlik'e bir sonraki satıştan pay vermeyi planlıyor. Santos ise, Brezilya Ligi devam ettiği için Lima'yı bırakmak istemiyor. Yüzde 20'lik kulüp payı aralık ayında olmayacağı için Lima'nın ara transferde gelmesi de gündemde. (Sözcü)
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SON ADAY TOSIC
Fenerbahçe transferde ince eleyip, sık dokuyor. Hücum hattını zenginleştirmek isteyen sarı lacivertliler birçok isim hakkında araştırmalarda bulunuyor. Fenerbahçe teknik ekibi son olarak Sırp sağ kanat oyuncusu Zoran Tosic'i gündemine aldı. Son olarak CSKA Moskova'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor. 2009'da Partizan'dan Manchester United'a transfer olan Tosic, daha sonra kiralık olarak Köln forması da giymişti.
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2010-2011 sezonunda Rusya'nın yolunu tutan deneyimli futbolcu geçen yılı da CSKA Moskova'da geçirmişti. Son iki sezonda 60'ı ilk 11'de olmak üzere 70 maçta görev alan Zoran Tosic bu maçlarda 7 gol ve 17 asistle takımına katkıda bulundu. Fenerbahçe ayrıca Santos'tan Lucas Lima için de girişimlerini sürdürüyor. (NTV Spor)
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YENİ HEDEF ETO'O
Golcü transferini henüz sonuçlandıramayan Fenerbahçe sadece Avrupa’da değil, yurt içinde de temaslarda bulunuyor. Gündemdeki ismin ise Samuel Eto’o olduğu ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler 36 yaşındaki Kamerunlu dünya yıldızı için çalışma yürütürüken, özellikle Başkan Aziz Yıldırım’ın Eto’o konusunda çok ısrarcı olduğu öğrenildi. Yıllardır Eto’o’ya Fenerbahçe forması giydirmek isteyen Yıldırım, bu kez mutlu sona oldukça yakın.
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2 sezondur Antalyaspor’da forma giyen tecrübeli forvetin 1 yıllık sözleşmesi kaldı ve yeni bir maceraya atılmak istiyor. Aracılar vasıtasıyla nabız yoklayan ve Eto’o cephesinden olumlu yanıt alan Fenerbahçe, kulübünü ikna etmek için de formülünü hazırladı. Sarı-Lacivertliler, 10 numara arayışındaki Antalyaspor’a Aatif Chahechohue’yi takasta önerecek. Üstüne bir miktar da para teklif edilecek. (Fanatik)
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PEREZ'DE OLUMLU GELİŞME
Arsenal'in 12 milyon euro'da ısrar ettiği Lucas Perez için Fenerbahçe'den başka müşteri bulamaması sarı-lacivertlileri pole pozisyonuna geçirdi. Menajer Ahmet Bulut'un da devreye girmesiyle pazarlıklar hızlandı. Perez'in de başta Süper Lig'e sıcak bakmadığı ancak İspanya'dan istediği teklifleri alamayınca fikrinin değiştiği öğrenildi. Kanarya'nın fiyatının yükselmemesi için acele etmediği, istenilen rakama gelindiği anda İspanyol golcüyü kiralık olarak transfer edeceği kaydedildi. (Fotomaç)
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WIEL'E BİR TALİP DAHA
Fenerbahçe'nin takımdan göndermek istediği Van der Wiel'e yeni bir teklif daha geldi. Daha önce birçok takımın almak istediği Hollandalı oyuncunun şimdi de İngiliz takımlarından Swensea City'nin gündeminde olduğu öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi bu konuda henüz resmi bir teklif ulaşmadığını belirtirken, tekliflerin değerlendireleceğini kaydetti. (Fotomaç)
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MITROVIC NEWCASTLE'DA KALIYOR
Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Newcastle United'ın forveti Aleksandar Mitrovic kapılarını kapattı. 1.89'luk Sırp forvet, sarı-lacivertliler dahil kendisini isteyen tüm kulüplere "Hayır" dedi. Mitrovic kariyerine Newcastle'da devam edeceğini söyledi. (Fotomaç)
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BACCA MARSİLYA'YA GİDİYOR
Adı Fenerbahçe ile de anılan Carlos Bacca'nın Fransız ekibi Marsilya ile anlaştığı belirtildi. Fransız basınında yer alan son haberlere göre Marsilya ile Milan kulüpleri oyuncu için anlaşma sağlarken Bacca'nın sağlık kontrolünden geçmek için Fransa'ya gittiği bildirildi. 30 yaşındaki Bacca'dan Milan, 20 milyon euro bonservis bedeli alacak.
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FEYENOORD RVP İÇİN ISRARCI
Sarı-lacivertliler harıl harıl forvet ararken, Robin van Persie ile Feyenoord arasındaki temas da sıklaştı. RVP, Hollanda ekibinin ilgisine sıcak bakıyor. 33 yaşındaki forvetten sinyali alan Feyenoord da sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı. Hollanda temsilcisi, RVP için çok istekli olduğunu önceki gün teknik direktörleri Giovanni Van Bronckhorst'un "Umarım bu transferde bize yeşil ışık yanar. Robin'i Şampiyonlar Ligi'nde kullanabilirsek güzel olur" sözleriyle ispat etmişti. Robin van Persie kanadı transfere "Tamam" derken iş iki takımın anlaşmasına kaldı.
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Fenerbahçe, Süper Lig'in başlamasına 1 aydan az zaman kaldığı için transfere pek sıcak bakmıyor. Ancak UEFA ile yapılan Finansal Fair-Play anlaşması ve 2 sezondur Hollandalı futbolcunun beklenilen katkıyı verememesi sebebiyle yönetim içinde gitmesine sıcak bakanların sayısı da az değil. İdareciler, Feyenoord'a "4 milyon euro'dan aşağı teklifleri dinlemeyiz" mesajını iletti. Bu transfer, yeni sezonu etkilememesi için en fazla 1 hafta içinde olumlu veya olumsuz şekilde sonuçlanacak.
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Teknik direktör Aykut Kocaman ise Hollandalı oyuncunun takımda kalmasından yana görüş bildirdi. Kocaman'ın "Gelecek bonservis bedeli önemli ancak yerine alacağımız isim için de belli bir para ödeyeceğiz. Bu mevkiiye zaten 1 transfer düşünüyoruz. Van Persie giderse 2 futbolcu birden almalıyız" dediği öğrenildi. Sarı-lacivertli idareciler, RVP'yi satma konusunda kararsız. Ancak hem aldığı yıllık ücretten kurtulmak hem de kariyerinin sonuna gelmişken ondan para kazanma ihtimali yönetimi cezbediyor. Yönetime göre, Feyenoord'un RVP'nin 5.9 milyon euro'yu bulan yıllık ücretini ödeyecek gücü yok. (Fotomaç)
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SEVILLA KJAER'E TALİP
Sarı-lacivertli ekibin stoperi Simon Kjaer sezon sonu eşinin de isteğiyle Milan'a transfer olmak istiyordu. Ancak bu sezon 10 transfere 210 milyon euro gibi müthiş bir rakam ödeyen İtalyan devi, Danimarkalı futbolcu için çok ısrarcı olmadı. 28 yaşındaki oyuncuya son talip Sevilla oldu. İspanyol basınında Sevilla'nın kısa süre içinde Kjaer için resmi teklifini yapacağı belirtildi.
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Fenerbahçe yönetimi, Danimarlı storepe gelen tekliflere kulağını kapatmış değil. Başkan Aziz Yıldırım ve kurmayları değerini bulan her futbolcuyu satabileceklerini belirtiyor. Kjaer için de kabul edilecek en düşük teklif 7 milyon euro. Bunun dışında pazarlık masasına oturulmayacak. Adil Rami'nin Marsilya'nın yolunu tutmasından sonra stoper arayan Sevilla'nın bu rakama çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu. (Fotomaç)
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TRANSFER ELÇİSİ ROBERTO CARLOS
Fenerbahçe Lucas Lima ve Gabigol transferlerini bitirmekte kararlı... Santos'ta forma giyen 10 numara Lucas Lima için Brezilya'ya menajer gönderen Sarı-Lacivertliler, işini sağlama alıyor... Fenerbahçe Yönetimi, Lima ve Gabigol transferleri için eski futbolcusu Roberto Carlos'u devreye soktu. Efsane futbol adamının Fenerbahçe Yönetimi'nden gelen telefona, "Merak etmeyin. İkisini de ikna ederim" yanıtını verdiği öğrenildi.
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İki oyuncunun da Roberto Carlos ile yapacağı görüşmeden sonra Türkiye'ye gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Efsane Roberto Carlos'un iki isme de Fenerbahçe'nin tarihini ve taraftarını anlatacağı öğrenildi. Yönetimin bu hamlesiyle transferin olumlu anlamda şekillenmesi bekleniyor. Bilindiği gibi Fenerbahçe, Gabigol için Inter ile anlaşma sağlamıştı. Fener, 20 yaşındaki golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Sarı-Lacivertliler, Santos'ta forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Lima için kulübüyle pazarlıklara devam ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Lima'nın transfer edilmesi için yönetime rapor sunmuştu. Sarı-Lacivertli takıma gönül veren taraftarlar da Lima'nın bir an önce transfer edilmesini istiyor.
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F.Bahçe'nin transfer etmek istediği genç golcü Gabigol Inter'de istenmiyor. Brezilyalı oyuncu, İnter'de devam etmek istediğini açıklasa da teknik direktör Spalletti, "Burada oynama şansın yok" diyerek öğrencisine kapıyı gösterdi. Sarı-Lacivertliler, golcü oyuncuyu ikna etmek için yoğun uğraşta. (Takvim)