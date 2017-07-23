Fenerbahçe transfer haberleri (23 Temmuz 2017)

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Teknik direktör Aykut Kocaman ise Hollandalı oyuncunun takımda kalmasından yana görüş bildirdi. Kocaman'ın "Gelecek bonservis bedeli önemli ancak yerine alacağımız isim için de belli bir para ödeyeceğiz. Bu mevkiiye zaten 1 transfer düşünüyoruz. Van Persie giderse 2 futbolcu birden almalıyız" dediği öğrenildi. Sarı-lacivertli idareciler, RVP'yi satma konusunda kararsız. Ancak hem aldığı yıllık ücretten kurtulmak hem de kariyerinin sonuna gelmişken ondan para kazanma ihtimali yönetimi cezbediyor. Yönetime göre, Feyenoord'un RVP'nin 5.9 milyon euro'yu bulan yıllık ücretini ödeyecek gücü yok. (Fotomaç)