Konyasporlu Ömer Ali Şahiner, Galatasaray'a gönderme yaptı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Atiker Konyaspor'un başarılı oyuncusu Ömer Ali Şahiner, Galatasaray’a göndermede bulundu.

Birçok kulübün borç batağında olduğunu ve oyuncu satmadan transfer yapamadıklarını ifade eden 25 yaşındaki oyuncu, “Bir dönem çilek meşhurdu. Şimdi de ‘Uçaklar indi, uçaklar kalktı’ ama önemli olan takım içindeki genç ve mevcut oyuncuları değerlendirebilmektir. Çilekle, uçakla bu iş olmaz” şeklinde konuştu.

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