ÖNE ÇIKANLAR
Ömer Ali Şahiner
FUTBOL

Konyasporlu Ömer Ali Şahiner, Galatasaray'a gönderme yaptı

Atiker Konyaspor'un 25 yaşındaki futbolcusu Ömer Ali Şahiner, birçok kulübün borç batağında olduğunun altını çizerek Galatasaray'a göndermede bulundu

23 Temmuz 2017 Pazar, 11:24:50 Güncelleme: 11:26:49

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Atiker Konyaspor'un başarılı oyuncusu Ömer Ali Şahiner, Galatasaray’a göndermede bulundu.

Birçok kulübün borç batağında olduğunu ve oyuncu satmadan transfer yapamadıklarını ifade eden 25 yaşındaki oyuncu, “Bir dönem çilek meşhurdu. Şimdi de ‘Uçaklar indi, uçaklar kalktı’ ama önemli olan takım içindeki genç ve mevcut oyuncuları değerlendirebilmektir. Çilekle, uçakla bu iş olmaz” şeklinde konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER