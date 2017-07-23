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FUTBOL

Barcelona taraftarı UNICEF'e destek için dev forma oluşturdu

Dünya devlerinden Barcelona'nın taraftarları, UNICEF'e destek olmak için New York'ta dünyanın en büyük formasını oluşturdu ancak rekor kıramadı

23 Temmuz 2017 Pazar, 12:12:20 Güncelleme: 12:18:23

Barcelona, New York'ta Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Juventus'la karşı karşıya geldi. Ancak ABD'deki tek gündem bu değildi. Manhattan'daki Byant Park'ta buluşan yaklaşık 4 bin Barcelona taraftarı, tamamı insandan oluşan bir forma mozaiği oluşturdu. Bu girişim, beklenen sayıda olmadı ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girilemedi.

Sport'ta yer alan habere göre FCBEscola'nın ABD'deki yetkilileri ve kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu, eski oyuncular Thierry Henry ile Juliano Belletti'nin de katıldığı organizasyonda 5 bin kişinin katılımı için hazırlık yapıldı ancak aktılım 3 bin 300 kişi civarında kaldı. Dünyanın en büyük forması ise 4 bin 200 kişyile 2015'te Bağdad'ta yapılmıştı.

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