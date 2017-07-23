Beşiktaş 3 hazırlık maçı için İspanya'ya gitti

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla İspanya'ya giden siyah-beyazlı kafilede Pepe ve Ricardo Quaresma yer almadı. Portekizli futbolcular, kadroya İspanya'da dahil olacak.

İspanya'nın Marbella şehrinde kamp yapacak Beşiktaş, İspanyol ekipleriyle 3 hazırlık maçı oynayacak.

Real Valladolid ile Marbella Stadı'nda 25 Temmuz Salı günü karşılaşacak siyah-beyazlılar, 27 Temmuz Perşembe günü de aynı statta Las Palmas ile mücadele edecek. Beşiktaş, 30 Temmuz Pazar günü Mirador Stadı'nda Real Betis'le oynayacağı hazırlık maçıyla İspanya kampını tamamlayacak ve Türkiye'ye dönecek.

Siyah-beyazlı ekibin, İspanya'daki hazırlık maçlarının tamamı TSİ 21.00'de başlayacak.

Beşiktaş, İspanya dönüşü, Atiker Konyaspor ile 6 Ağustos Pazar günü Samsun'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçına kadar çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.

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