Manisaspor Makukula'ya olan borçları için kampanya başlattı

Manisaspor, 2010-11 sezonu başında Portekizli golcü Ariza Makukula'yı Benfica'dan 2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Siyah-beyazlılar, futbolcuya olan borcun ödenmesi için bir kampanya başlattı ve destek bekliyor.

Kulübün 2. Başkanı Hakkı Övünç, taraftarların "#ManisasporDestekİstiyor" etiketiyle başlatılan farkındalığın kendilerine cesaret verdiğini söyledi ve "Bu farkındalık, başlattığımız kampanya için bize ışık oldu. Büyük Manisaspor camiasının desteği ile zor günleri aşacağız" dedi.

Borcun Manisaspor'un sırtında büyük bir kambur haline geldiğini belirten Hakkı Övünç, şöyle devam etti;

"Yönetimimiz geçmişte karşımıza çıkan cezaları önleyebilmek adına büyük çaba sarfetti ancak bu kez durum çok farklı. Olay artık içinden çıkılmaz hale geldi. Sezona eksi 9 puan ile başlama ihtimalimiz çok yüksek. İlgili hesap numarasına yapılan her bağış, Makukula dosyasını kapatmak için kullanılacak ve bağışta bulunan herkesin ismi kulübün sosyal medya hesaplarından duyurulacak."

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Ariza Makukula