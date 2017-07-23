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FUTBOL

Beşiktaş Negredo ve Orkan Çınar ile anlaştı

23 Temmuz 2017 Pazar, 18:40:33

  • 1 Beşiktaş Negredo ve Orkan Çınar ile anlaştı
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    Beşiktaş, Alvaro Negredo transferinde sona yaklaşıyor.

  • 2 Beşiktaş Negredo ve Orkan Çınar ile anlaştı
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    Ntvspor'un haberine göre, Valencia ile anlaşmaya varan siyah beyazlılar, İspanyol oyuncu ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.

  • 3 Beşiktaş Negredo ve Orkan Çınar ile anlaştı
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    Beşiktaş, Alvaro Negredo transferinde adım adım sona yaklaşıyor.

  • 4 Beşiktaş Negredo ve Orkan Çınar ile anlaştı
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    Siyah beyazlılar kısa süre önce Valencia ile İspanyol oyuncuyu bir yıl kiralama konusunda el sıkıştı.

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  • 5 Beşiktaş Negredo ve Orkan Çınar ile anlaştı
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    Bu aşamadan sonra Negredo ile temasa geçen yönetim, görüşmelerde son aşamaya geldi.

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