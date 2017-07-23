FUTBOL
Beşiktaş Negredo ve Orkan Çınar ile anlaştı
23 Temmuz 2017 Pazar, 18:40:33 | Güncelleme: 18:49:36
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Beşiktaş, Alvaro Negredo transferinde sona yaklaşıyor.
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Ntvspor'un haberine göre, Valencia ile anlaşmaya varan siyah beyazlılar, İspanyol oyuncu ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi.
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Beşiktaş, Alvaro Negredo transferinde adım adım sona yaklaşıyor.
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Siyah beyazlılar kısa süre önce Valencia ile İspanyol oyuncuyu bir yıl kiralama konusunda el sıkıştı.
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Bu aşamadan sonra Negredo ile temasa geçen yönetim, görüşmelerde son aşamaya geldi.
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32 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'a transfer olmaya olumlu yaklaşırken, futbol komitesi kararını vermeye çalışıyor.
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Yıllık yaklaşık 4.5 milyon Euro ücreti olan Negredo için kiralama bedeli ödenmeyecek.
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Valencia İspanyol forvetin yıllık maliyetini nedeniyle kiralama bedeli talebinde bulunmuyor.
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Teknik direktör Şenol Güneş ve yönetim Negredo için son kararını vermesi halinde transfer kısa süre içinde gerçekleşebilir.
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Bu durumun yaşanması halinde 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile 1 yıl kiralık sözleşme imzalayacak ve siyah beyazlıların İspanya kampına katılacak.
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ORKAN ÇINAR
Beşiktaş, transferi için uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Orkan Çınar'da mutlu sona ulaştı.
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Genç oyuncunun yakın zamanda İspanya kampına katılması bekleniyor.
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Hürriyet'in haberine göre, siyah beyazlı takım uzun süredir peşinde olduğu Orkan Çınar ile dün anlaştı.
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Çınar, İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve İspanya kampına katılacak.
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Küme düşen Gaziantepspor'da devam etmek istemeyen genç oyuncu ile siyah-beyazlı yöneticilerin görüşmesi olumlu geçti.
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Kırmızı siyahlı kulüple de anlaşan Beşiktaş 21 yaşındaki kanat oyuncusu ile el sıkıştı.
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Geçtiğimiz sezon Gaziantepspor ile 15 maça çıkan yetenekli futbolcu 1 gol attı ve 1 asist yaptı.