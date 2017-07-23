Beşiktaş'ın İspanya kampı başladı

Yeni sezona 1 Temmuz'da İstanbul'da başlayan Beşiktaş, Çin seyahatinden sonra 3. etap çalışmaları için İspanya'nın Marbella şehrini seçti.



4.5 saat süren uçak yolculuğunun ardından Malaga'ya ulaşan Kara Kartallar, buradan 1 saatlik otobüs yolculuğu ile kamp otelinin bulunduğu Marbella'ya geçti. Futbolcuların bazıları Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden doğrudan kamp oteline gelirken izinli olan Ricardo Quaresma ve Pepe'nin de kampa katılacağı açıklandı.

Beşiktaş, İspanya kampında 3 hazırlık maçı yapacak.

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