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FUTBOL

Beşiktaş'ın İspanya kampı başladı

Beşiktaş, sezon öncesi hazırlıklarını sürdürmek için İspanya'ya gitti. Yeni transfer Pepe'nin de takıma burada katılacağı öğrenildi

23 Temmuz 2017 Pazar, 19:17:36 Güncelleme: 19:22:16

Yeni sezona 1 Temmuz'da İstanbul'da başlayan Beşiktaş, Çin seyahatinden sonra 3. etap çalışmaları için İspanya'nın Marbella şehrini seçti.

4.5 saat süren uçak yolculuğunun ardından Malaga'ya ulaşan Kara Kartallar, buradan 1 saatlik otobüs yolculuğu ile kamp otelinin bulunduğu Marbella'ya geçti. Futbolcuların bazıları Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden doğrudan kamp oteline gelirken izinli olan Ricardo Quaresma ve Pepe'nin de kampa katılacağı açıklandı.

Beşiktaş, İspanya kampında 3 hazırlık maçı yapacak.

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