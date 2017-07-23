Mete Kalkavan'ın babası vefat etti

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "24. Dönem Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." denildi.



Merhum Ahmet İhsan Kalkavan'ın cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Samsun Büyük Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Samsun Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.



Açıklamada, "Merhum Ahmet İhsan Kalkavan'a Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.



SAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, hakem Mete Kalkavan'ın yaşamını yitiren babası Ahmet İhsan Kalkavan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.



Demircan, FIFA kokartlı Süper Lig hakemlerinden Mete Kalkavan'ın babası Ahmet İhsan Kalkavan'ın (64) vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.



Demircan, mesajında, "Milli hakemimiz Kalkavan'ın babası, 24. Dönem Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mete Kalkavan