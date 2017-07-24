Fenerbahçe transfer haberleri - Fenerbahçe, Hatem Ben Arfa ve Lucas Lima ile anlaştı

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LİMA ‘10 NUMARA’YA, BEN ARFA KANADA

Ben Arfa ve Lima’yı benzer özelliklere sahip olmalarına karşın birlikte transfer edecek olan Kanarya’da teknik direktör Aykut Kocaman’ın, Brezilyalı’ya 10 numara pozisyonunda, Fransız oyuncuya ise kanatta şans vermeyi düşündüğü kaydedildi.