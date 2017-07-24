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Fenerbahçe transfer haberleri - Fenerbahçe, Hatem Ben Arfa ve Lucas Lima ile anlaştı

Fenerbahçe, Hatem Ben Arfa ve Lucas Lima ile anlaştı

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 01:27:47

  • 1 Fenerbahçe, Hatem Ben Arfa ve Lucas Lima ile anlaştı
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    Mehmet Ekici, Valbuena, Dirar ve Isla’yı alarak kadroya takviyeler yapan Fenerbahçe, taraftarlarını heyecanlandıracak transferler için düğmeye bastı...

  • 2 Fenerbahçe, Hatem Ben Arfa ve Lucas Lima ile anlaştı
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    Gazete Habertürk'ten Meriç Müldür'ün haberine göre, başkan Aziz Yıldırım’ın talimatı ile harekete geçen Sarı-Lacivertli kurmaylar, Hatem Ben Arfa ve Lucas Lima için başlattığı girişimleri mutlu sonla bitirmeye çok yaklaştı.

  • 3 Fenerbahçe, Hatem Ben Arfa ve Lucas Lima ile anlaştı
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    PSG’nin kadro dışı bıraktığı ve Miami kampına götürmediği Fransız yıldız Ben Arfa ve Brezilya’nın Santos takımında forma giyen Lima ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Fenerbahçe’nin, iki yıldızı bu hafta içerisinde İstanbul’a getirip gövde gösterisi yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

  • 4 Fenerbahçe, Hatem Ben Arfa ve Lucas Lima ile anlaştı
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    LİMA ‘10 NUMARA’YA, BEN ARFA KANADA
    Ben Arfa ve Lima’yı benzer özelliklere sahip olmalarına karşın birlikte transfer edecek olan Kanarya’da teknik direktör Aykut Kocaman’ın, Brezilyalı’ya 10 numara pozisyonunda, Fransız oyuncuya ise kanatta şans vermeyi düşündüğü kaydedildi.

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  • 5 Fenerbahçe, Hatem Ben Arfa ve Lucas Lima ile anlaştı
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    Ayrıca bu transferlerin yanı sıra Sarı-Lacivertliler’in, bir de forvet takviyesi yapmayı planladıkları bildirildi.

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