Fenerbahçe Samuel Eto'o yalanlamasını kaldırdı

Fenerbahçe, dün öğle saatlerinde Samuel Eto'o'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik haberleri, resmi internet sitesinden yayınladığı bir metinle yalanlamıştı. Sarı-lacivertliler, "Söz konusu futbolcu ile ilgimiz yoktur. Özel haber görünümü kazandırılarak, hiçbir dayanağı olmayan, ayıp sınırlarını aşmış, tüm içeriği ile hayal ürünü detaylarla hazırlanmış bu haber, gazetecilik etik kurallarına gölge düşürmekte ve bilgi kirliliğine yol açarak yalan haber üzerine yorumlar yapılmasına neden olmaktadır. Masa başında uydurulan bu tür haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak söz konusu açıklama gece saatlerinde Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden kaldırıldı. Bu gelişme de transfer dedikodularını beraberinde getirdi. Sarı-lacivertliler daha önce Roberto Carlos, Mehmet Topuz, Tümer Metin ve Alper Potuk transferlerini de öncesinde yalanlamış, daha sonra kadrosuna katmıştı.

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