Orkan Çınar Beşiktaş'ta (Orkan Çınar kimdir?)

Beşiktaş, Gaziantepspor'dan Orkan Çınar'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı takım, transfer için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

BONSERVİSİ 450 BİN EURO

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Güneydoğu ekibiyle bonservis ücreti konusunda 450 bin Euro’ya el sıkışan Siyah-Beyazlılar’ın 21 yaşındaki kanat oyuncusuna da senelik 500 bin Euro vereceği belirtildi. Orkan’ın bugün İstanbul’a gelip sağlık kontrollerinden geçeceği, yarın da takımın İspanya kampına katılacağı öğrenildi.

ORKAN ÇINAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 29 Ocak 1996

Doğum yeri: Dortmund / Almanya

Yaş: 21

Boy: 1,78 m

Mevki: Sağ kanat

Ayak: Sol

Oynadığı takımlar: Füchse Jugend, TeBe Jugend, Wolfsburg, Greuther Fürth, Gaziantepspor

Son sezon performansı: Süper Lig | 15 maç, 1 gol, 1 asist / Türkiye Kupası | 6 maç, 2 gol