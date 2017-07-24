Orkan Çınar Beşiktaş'ta (Orkan Çınar kimdir?)

Beşiktaş, Gaziantepspor'dan Orkan Çınar'ın transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı takım, transfer için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
BONSERVİSİ 450 BİN EURO
Gazete Habertürk'ün haberine göre; Güneydoğu ekibiyle bonservis ücreti konusunda 450 bin Euro’ya el sıkışan Siyah-Beyazlılar’ın 21 yaşındaki kanat oyuncusuna da senelik 500 bin Euro vereceği belirtildi. Orkan’ın bugün İstanbul’a gelip sağlık kontrollerinden geçeceği, yarın da takımın İspanya kampına katılacağı öğrenildi.
ORKAN ÇINAR KİMDİR?
Doğum tarihi: 29 Ocak 1996
Doğum yeri: Dortmund / Almanya
Yaş: 21
Boy: 1,78 m
Mevki: Sağ kanat
Ayak: Sol
Oynadığı takımlar: Füchse Jugend, TeBe Jugend, Wolfsburg, Greuther Fürth, Gaziantepspor
Son sezon performansı: Süper Lig | 15 maç, 1 gol, 1 asist / Türkiye Kupası | 6 maç, 2 gol
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Misafir 12 dakika önceBOŞ transfer aras özbiliz pedro feanco miloseviç kerim frei gibi00
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Misafir 29 dakika önceŞenol güneşli kadroda belki yer bulamaz ama gelecekte umut var00
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Misafir 47 dakika önceBuyuk topcu00