Beşiktaş Valladolid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hazırlık maçı ne zaman?

Yeni sezon hazırlıkları için İspanya'ya giden Beşiktaş, buradaki ilk hazırlık maçına Valladolid karşısında çıkacak. Beşiktaş, İspanya 2. liginde yer alan Valladolid karşısından galibiyetle ayrılarak, İspanya'daki hazırlık maçlarına iyi başlamak istiyor. Peki, Beşiktaş - Valladolid hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte karşılaşmanın detayları...

BEŞİKTAŞ - VALLADOLİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, İspanya temsilcisi Vallodolid ile hazırlık maçı yapacak. Beşiktaş - Valladolid maçı 25 Temmuz Salı günü TSİ 20.30'da başlayacak. Marbella Stadı'nda oynanacak karşılaşma D Smart'ın Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Yurt dışı kampını İspanya'nın Marbella şehrinde gerçekleştirecek olan Beşiktaş, burada 3 hazırlık maçı yapacak. Siyah-beyazlılar, 27 Temmuz Perşembe günü de aynı statta Las Palmas ile mücadele edecek. Beşiktaş, 30 Temmuz Pazar günü Mirador Stadı'nda Real Betisle oynayacağı hazırlık maçıyla İspanya kampını tamamlayacak ve Türkiye'ye dönecek.

BEŞİKTAŞ'IN İSPANYA KAMPI

Uzun yıllardır Almanya, Avusturya, Hollanda ve İsviçre gibi ülkelerde kamp yapan Beşiktaş bu geleneğini 2. kez yıkıyor.

Tarihinde ilk defa Çin'e giden Siyah Beyazlılar maç kampını da bu dört ülke yerine İspanya'da yapacak. 2009 şampiyonluğundan sonra da İspanya'da maç kampı yapan Beşiktaş, o tarihte Huelva ve Sevilla kentinde yapılan Barış Kupası'na katılmıştı. 8 yıl aradan sonra ikinci kez İspanya'da kamp yapacak olan Kara Kartalların yolculuğu 23 Temmuz'da başladı.

İlk 16 gün İstanbul'da çalışan Siyah Beyazlılar bu etabın tek hazırlık maçını Nezat Demir Tesisleri'nde Fortuna Sittard ile yapmış ve 3-3 berabere kalmıştı. Sonrasında ikinci hazırlık maçını Schalke 04 ile Çin'de oynayan Beşiktaş sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.

Çin dönüşü 3 gündür izin yapan futbolcular 23 Temmuz'da İspanya'ya gitti. İspanya'nın Marbella şehrinde 8 gün sürecek bir kamp yapacak olan Beşiktaş, bu süre zarfında 3 tane hazırlık maçı oynayacak. Portekiz Milli Takımı ile Konfederasyon Kupası'nın sonuna kadar turnuvada olduğu için ekstra izinli olan Quaresma ve yeni transfer Pepe kampa İspanya'da katılacak.

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