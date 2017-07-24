Adanaspor, hazırlıklarını sürdürüyor

Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular sürat ve çıkış idmanı yaptı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç yapan Adanaspor, 1 saat 10 dakika süren antrenmanı tamamladı.

Turuncu-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarını bugün 12.30'da ve 18.30'da yapacağı idmanla sürdürecek. Adanaspor, yarın saat 17.00'da kamp yaptıkları otelde Süper Lig takımlarından Sivasspor ile hazırlıklık maçı yapacak.