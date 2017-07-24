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FUTBOL

Inter, Lyon'u 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda 1-0 yendi

Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter, Olympique Lyon'u 1-0 yendi

24 Temmuz 2017 Pazartesi, 17:15:06 Güncelleme: 17:20:44

Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın Çin ayağında, İtalyan ekibi Inter ile Fransa'nın Olympique Lyon takımı karşılaştı.

Nanjing kentinde oynanan mücadelede Inter, 74. dakikada Stevan Jovetic'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.

Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon kulüpleri katılıyor.

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  • 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası
  • Inter - Lyon
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