Inter, Lyon'u 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda 1-0 yendi

Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın Çin ayağında, İtalyan ekibi Inter ile Fransa'nın Olympique Lyon takımı karşılaştı.

Nanjing kentinde oynanan mücadelede Inter, 74. dakikada Stevan Jovetic'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.

Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon kulüpleri katılıyor.

lyon

Inter

2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası

Inter - Lyon